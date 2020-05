Fieldfisher berät Titan Nadlan beim Verkauf des Rems-Murr-Center in Fellbach

In ihrem vierten Exit nach dem Eintritt in den deutschen Markt 2011 hat die Investmentgruppe Titan Nadlan ihren Anteil am Rems-Murr-Center in Fellbach mit ca. 9.000 m? Handelsfläche verkauft. Rechtlich beraten wurde der Verkauf durch Philipp Stricharz, Maureen Pitzen und Dr. Julian Lauer aus dem Immobilienrechtsteam der europäischen Wirtschaftskanzlei Fieldfisher.

In dem Fachmarktzentrum an der nordöstlichen Stadtgrenze Stuttgarts befinden sich namhafte Mieter aus den Bereichen Drogerie, Fashion und Schuhe, ein Supermarkt mit einer Fläche von ca. 3.350 m? sowie ein bekannter Haushalts- und Unterhaltungselektronik-Riese mit einer Fläche von ca. 3.500 m?. Im Obergeschoss des Fachmarktzentrums befinden sich zudem ein Fitnessstudio und ein Bowlingcenter. Unmittelbarer Nachbar des Objekts ist ein Möbelhaus. Zu dem Fachmarktzentrum gehören über 150 Außenstellplätze.

Matan Winner, Geschäftsführer der deutschen Titan-Nadlan-Gesellschaften, zeigt sich für weitere Ankäufe offen: “Das aktive, wertsteigernde Management unserer Liegenschaften, die sorgfältige Auswahl beim Ankauf und die enge Zusammenarbeit mit unseren Beratern haben sich auch in Fellbach wieder einmal bewährt. Natürlich sind auch wir als Retail-Immobilieninvestoren von der aktuellen Krise betroffen, da sind wir keine Ausnahme. Wir sind aber wie gehabt an weiteren Ankäufen von renditestarken Gewerbeimmobilien sehr interessiert, insbesondere, wenn sie Potenzial für eine nachhaltige Wertsteigerung erkennen lassen.”

Titan Nadlan hatte das Objekt in Fellbach 2015 erworben und durch umfangreiche Investitionen und ein aktives Management aufgewertet. Käufer des Objekts ist die Wohninvest-Gruppe, welche durch Dr. Eberhard Rößler, Dr. Martin Leggio und Dr. Stephan Spilok von der Kanzlei Kasper Knacke rechtlich beraten wurde.

Die Titan-Nadlan-Gruppe investiert bereits seit 2011 in deutsche Retail-Immobilien. Schon im vergangenen Jahr hat sie ein Nahversorgungszentrum in Emden verkauft, zuvor auch Liegenschaften in Minden und Mühlhausen. Ihr deutsches Portfolio wächst zugleich stetig weiter und umfasst inzwischen Gewerbeobjekte in Berlin, Oranienburg, Osnabrück, Bottrop, Unna, Köln, Stendal, Magdeburg, Rostock, Bernburg, Dessau, Homburg, Paderborn und Zerbst.

