Filo Mining schließt Finanzierung über 41,7 Mio. CAD ab



VANCOUVER – 30. Juli 2020: Filo Mining Corp. (TSXV:FIL) (Nasdaq First North Growth Market:FIL) (“Filo Mining” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/filo-mining-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es sowohl die bereits früher angekündigte Finanzierung des Unternehmens (das “Angebot”) als auch die bereits früher angekündigte gleichzeitige Privatplatzierung (die “gleichzeitige Privatplatzierung”) mit einem Bruttoerlös von insgesamt ca. 41,7 Millionen C$ abgeschlossen hat.

Gemäß dem Angebot wurden insgesamt 6.325.000 Stammaktien von Filo Mining, einschließlich 825.000 Stammaktien, die im Rahmen der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption emittiert wurden, zu einem Preis von 1,85 C$ pro Stammaktie (der “Emissionspreis”) verkauft, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 11,7 Millionen $ entspricht. Das Angebot wurde durch ein Konsortium unter der Führung von PI Financial Corp. und Canaccord Genuity Corp. durchgeführt, dem BMO Capital Markets Inc., Cormark Securities Inc., Haywood Securities Inc. und National Bank Financial Inc. angehörten. (zusammen die “Konsortialbanken”).

Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurden insgesamt 16.213.235 Stammaktien zum Emissionspreis verkauft, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von insgesamt ca. 30 Millionen C$ führte. Die Parallele Privatplatzierung richtete sich an bestimmte Investoren, die von SpareBank 1 Markets AS (“SpareBank”) in das Unternehmen eingeführt wurden, sowie an bestimmte andere Investoren, darunter Lorito Holdings S.à.r.l (“Lorito”) und Zebra Holdings and Investments S.à.r.l (“Zebra” und zusammen mit Lorito die “Bedeutenden Aktionäre”). Die Bedeutenden Aktionäre erwarben Stammaktien im Rahmen der Parallelen Privatplatzierung, um ihre anteilige Beteiligung am Unternehmen aufrechtzuerhalten. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Stammaktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurde an die Konsortialbanken keine Provision oder sonstige Gebühr gezahlt. Das Unternehmen zahlte an die SpareBank Maklergebühren in Höhe von 5% der Bruttoeinnahmen, die von den Anlegern im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung erzielt wurden, die von der SpareBank bei dem Unternehmen eingeführt wurde. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung an die Hauptaktionäre wurden an keine Partei Provisionen oder andere Gebühren gezahlt. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die am 1. Dezember 2020 abläuft. Die gleichzeitige Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V.

Das Unternehmen plant, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung für die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Filo del Sol, für Betriebskapital, Unternehmensgemeinkosten sowie allgemeine und administrative Zwecke zu verwenden. Das Unternehmen plant auch, den Nettoerlös des Angebots zur Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die aufgrund ausstehender Schuldverschreibungen geschuldet werden.

Zebra und Lorito sind Insider des Unternehmens und hielten vor dem Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung 27,46% bzw. 8,52% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis. Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung zeichneten Zebra und Lorito jeweils 3.515.004 Stammaktien. Nach Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung halten Zebra und Lorito 27.741.675 Aktien bzw. 11.033.816 Aktien, was 25,05% bzw. 9,96% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis entspricht. Eine solche Beteiligung an der gleichzeitigen Privatplatzierung stellt eine “Transaktion mit verbundenen Parteien” dar, wie im Multilateralen Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (“61-101”) definiert. Das Angebot ist von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen von 61-101 für Minderheitsaktionäre ausgenommen, da weder der Marktwert der an verbundene Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die Gegenleistung für diese Wertpapiere 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen reichte einen Bericht über wesentliche Änderungen weniger als 21 Tage vor Abschluss des Angebots ein, da der kürzere Zeitraum notwendig war, um dem Unternehmen zu ermöglichen, das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung in einem Zeitrahmen abzuschließen, der der üblichen Marktpraxis für Transaktionen dieser Art entspricht.

Über Filo Mining Corp.

Filo Mining ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in Chiles Region III und der angrenzenden Provinz San Juan (Argentinien) konzentriert. Filo Mining ist ein Mitglied der Lundin-Unternehmensgruppe.

