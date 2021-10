FINANZ-TALK Digital „Aktuelle Entwicklungen an den Devisenmärkten – Was Sie jetzt wissen müssen – Second Edition“

Die creditshelf AG lädt zum FINANZ-TALK Digital. In einer spannenden Präsentation werden Mark Elser (Country Head Germany, iBanFirst), und Stefan Hnida (Leiter Partnermanagement, creditshelf) am 09. November um 11:00 Uhr über die Entwicklungen an den Devisenmärkten sprechen.

Von der US-Außenpolitik bis zu den Verwerfungen im Kurs der türkischen Lira – die Devisenmärkte sind in Bewegung und spürbar volatiler geworden. Gemeinsam mit iBanFirst – einem Experten im Devisenhandel und Anbieter einer digitalen Plattform für internationale Zahlungen – möchten wir in diesem Online Seminar ein aktuell überaus spannendes Thema beleuchten. Insbesondere der deutsche Mittelstand ist verstärkt im Import und Export tätig und es gilt, die Devisenmärkte stets im Auge zu behalten. Von den Auswirkungen der Devisenkursentwicklung auf den internationalen Handel bis hin zu den Möglichkeiten, durch aktives Währungsmanagement die Profitabilität zu steigern: Ihre Fragen werden in diesem Finanz-Talk Digital detailliert beantwortet.

Seien auch Sie beim Finanz-Talk Digital dabei und treten Sie mit unseren Experten in den Dialog!

DATUM: 09. November 2021

UHRZEIT: 11:00 bis 12:00 Uhr

UNSERE REFERENTEN:

• Mark Elser, Country Head Germany, iBanFirst

• Stefan Hnida, Leiter Partnermanagement, creditshelf AG

Seien auch Sie dabei – und melden Sie hier sich an: https://www.creditshelf.com/finanz-talk-digital-entwicklung-devisenmaerkte-2

Über iBanFirst – https://de.ibanfirst.com

iBanFirst ist ein globaler Finanzdienstleister, der eine spezialisierte Online-Plattform für Transaktionen in mehreren Währungen anbietet. Als Alternative zu traditionellen Banken stellt iBanFirst ein Angebot zur Verfügung, das auf die Bedürfnisse von KMUs ausgerichtet ist. Dank iBanFirst können Finanzteams Zahlungen in jeder beliebigen Währung sowohl empfangen als auch bezahlen und Währungsrisiken absichern.

Tägliche News von creditshelf auf

Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/

Twitter https://twitter.com/creditshelf

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und

Xing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-ag

creditshelf ist der Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmer, die Innovationen vorantreiben und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Über die digitale creditshelf Plattform erhalten sie die Freiheit bankunabhängig, schnell und unkompliziert eine Finanzierung zu erhalten. Herzstück ist dabei eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse. Gleichzeitig ermöglicht creditshelfs Plattformtechnologie einen modernen Kapitalmarktzugang.

Professionelle Investoren können direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner unterstützen ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen. So entsteht ein Netzwerk, von dem alle profitieren.

creditshelf wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.