Finanzberatung Plansecur mit Agenda 2025 / Geschäftsführer Johannes Sczepan: “Blaupause für die Finanzberatungsbranche”

“Agenda 2025 – auf dem Weg in eine neue Dekade” betitelt die

Finanzberatungsgruppe Plansecur (www.plansecur.de) ihr 55-seitiges Dokument zur

Zukunft des Finanzwesens. Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan spricht von

einer “Blaupause für die Finanzberatungsbranche für die erste Hälfte der neuen

Dekade”. Er erklärt: “Von der Immobilienblase über die Finanzkrise zur heutigen

Niedrigzinsphase folgt die Finanzberatungsbranche seit Jahren den dramatischen

Entwicklungen auf den Finanzmärkten. Aus dieser Verfolgerrolle treten wir mit

der Agenda 2025 heraus und übernehmen eine Gestalterrolle. Die Agenda 2025

formuliert eine klare Vision, wo unsere Branche hingeht und benennt vor allem

die konkreten Schritte, wie wir dorthin gelangen.”

In die Agenda 2025 sind alle wesentlichen Trends unserer Gesellschaft

eingeflossen, betont Plansecur-Chef Johannes Sczepan. Dazu gehört ein neues

Verständnis der Work-Life-Balance ebenso wie der Female Shift und die

Neo-Ökologie, also der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Die

Globalisierung geht einher mit einer zunehmenden Individualisierung, die dazu

führt, dass der Einzelne etwa bei der Altersvorsorge, wie schon heute, noch

stärker auf sich selbst gestellt ist, statt sich auf den Staat verlassen zu

können. Die Konnektivität nimmt angesichts sozialer Netze und des aufkommenden

Internet der Dinge verbunden mit Künstlicher Intelligenz völlig neue Formen an

und führt gleichzeitig zu einer Abflachung traditioneller Hierarchien. Ebenso

laufen zwei andere Trends nur scheinbar zuwider: Immer mehr Menschen zieht es in

Städte und Metropolregionen, während parallel dazu eine nie dagewesene Mobilität

zu verzeichnen ist. Den Digital Natives stehen ältere Menschen gegenüber, die

immer stärker aus einer traditionellen “Senioren-Rolle” heraustreten und als

Silver Society eine lebensbetonte und kaufstarke Zielgruppe darstellen. “Die

Finanzberatung der Zukunft hat allen diesen Trends Rechnung zu tragen”, sagt

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.

Ein wesentliches Fazit der Agenda 2025 lautet: Angesichts des raschen Wandels

ist der Wunsch nach einem verlässlichen Berater des Vertrauens größer als je

zuvor. Immer weniger Menschen sind noch in der Lage, ihre eigene Finanzsituation

realistisch einzuschätzen und verlangen geradezu nach persönlicher Beratung.

Hierzu heißt es wörtlich in der Agenda 2025: “Der Berater nimmt stärker die

Rolle des begleitenden Ratgebers ein.”

Der “Mensch im Mittelpunkt” bedeutet allerdings nicht, die Digitalisierung zu

vernachlässigen, betont Plansecur-Chef Johannes Sczepan. Sozialen Netzwerken und

anderen digitalen Kanälen zum Kunden fällt eine Schlüsselrolle zu für den

Kontakt zu Kunden und Beratern. Johannes Sczepan erklärt: “Wir werden auf alle

Technologien setzen, die unseren Kunden und unseren Beratern zukünftig helfen.”

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und

Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört

mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher

unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen

erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um

höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das “Vordenker Forum”

ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft

unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof

Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola

Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation (“Wirtschaftsweisen”,

2018) und Bassam Tibi (2019).

Pressekontakt:

Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,

Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,

Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecur

Presse: euromarcom public relations, Tel. +49(0)611/973150,

E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de und

www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16062/4500267

OTS: Plansecur KG

Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell