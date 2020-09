Finanzielle Engpässe durch cleveres Handeln beseitigen

Schnell und meist völlig unerwartet kann man in einen finanziellen Engpass geraten. Da reichen im Prinzip schon unvorhergesehen Ereignisse, die dafür sorgen können, dass man die Haushaltskasse und jeden möglichen Notgroschen aufgebraucht hat und das finanzielle Loch dennoch nicht stopfen konnte. Auch können kleine Finanzspritzen dazu beitragen, dass man wieder durchatmen kann und zumindest vielleicht den Kopf vor größerer Verschuldungen aus der Schlinge ziehen konnte. Clever handeln, günstig davon kommen können und dennoch den Engpass erfolgreich überwinden zu können. Das ist der richtige Weg und auch die passende Devise, nach der man schlussendlich immer handeln sollte.

Das Auto ist hinüber

Man hat schon einen recht betagten Gebrauchten vor der Türe stehen mit dem die Kinder zur Schule gefahren werden und mit dem der Herr des Hauses zur Arbeit fährt. Und nun gibt das gute Stück den Geist auf, was nun? Schnell und zügig muss dringend eine Alternative und ein fahrbarer Untersatz her. Doch wie? Wenn der Alte nicht mehr repariert werden kann und die Kosten für einen Reparatur übersteigen, sollte man nicht lange zögern und einen anderen Wagen kaufen können. Für solche Zwecke eignen sich besonders Klein- oder auch so genannte Minikredite. Sie sind sehr schnell verfügbar, lassen sich Dank der geringen Gesamtsumme schnell zurückzahlen und tilgen und die Verzinsungen bleiben in der Regel im Rahmen des Möglichen. Allerdings sollte man auch hierbei die Angebote im Internet ruhig untereinander vergleichen und die jeweiligen Konditionen abchecken. Mehr Infos über diese und andere Kreditformen erfährt man unter anderem auch auf der Website am Ende dieses Artikels.

Klassenfahrten und Renovierungen

Beide Dinge lassen sich gut finanzieren, wenn denn die Haushaltskasse oder das Ersparte ausreichend sind. Zwar kann man bei Schulkindern davon ausgehen, dass solche Fahrten hin und wieder in Schulen zu jeder Zeit vorkommen können. Diese halten sich aber in der Regel im Rahmen des Möglichen und können relativ leicht gestemmt werden. Doch die Renovierung am Haus oder der Wohnung können schnell einmal die Haare vom Kopf fressen und darüber hinaus. Allein schon ein Rohbruch der Ableitungen unterhalb des Hauses, oder auch die Erneuerung der gesamten Elektrik, die durchgeführt werden muss und vieles mehr, können dazu beitragen, dass die Kosten hierfür alles Ersparte schnell einmal verschlingen und ein schnelles Handeln in puncto Finanzierung erfolgen muss, damit die Arbeiten auch zügig durchgeführt und die Kosten gedeckt und die Rechnungen der Handwerker zeitnah und termingerecht beglichen werden können.

Pflegebedürftigkeit kann teuer zustehen kommen

Wird ein Familienmitglied von jetzt auf gleich plötzlich pflegebedürftig muss man auch hier liquide sein, um einigermaßen das Notwendige für die Ausstattung zuhause, um die Person überhaupt gut und sicher pflegen zu können tun zu können. Und auch hier wird sehr schnell deutlich wie sehr die die laufenden Kosten alles verschlingen und ein großes, finanzielles Loch darstellen können. Denn besonders die gesetzlichen Krankenversicherer übernehmen meist nur einen recht geringen teil der Kosten, wenn überhaupt. Und was genau übernommen werden kann und was selbst finanziert werden muss, sollte man schnell herausfinden, um dann das Notwendig zu tun.

Ein (zumindest kurzfristiger) Ausweg aus dieser Misere kann ein Minikredit sein. Weitere ausführliche Informationen dazu gibt es unten.