Finanzierungs-Check zur Vorsorge und Sicherung

Der ?FinanzierungsCheck? ist ein neues Serviceangebot zur Vorsorge und Stabilisierung von Unternehmen, das von den IHKs und der Bürgschaftsbank entwickelt wurde. Nach dem erfolgreichen Start des Pilotprojektes bei der IHK Heilbronn-Franken wird es nun landesweit umgesetzt.

Rückläufige Umsätze, hohe Betriebskosten oder der Verlust eines Großkunden ? es gibt viele Faktoren, die sich auf die finanzielle Lage von Unternehmen auswirken können. Das neue Serviceangebot FinanzierungsCheck, das von der IHK Heilbronn-Franken und der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg maßgeblich entwickelt wurde, bietet eine schnelle, neutrale und kostenfreie Hilfe bei solchen Entwicklungen an. Experten der IHK und der Bürgschaftsbank analysieren die betriebliche Situation und zeigen Lösungswege zur Vorsorge und Sicherung des Unternehmens auf.

IHK-Referent für Wirtschaftsförderung Thomas Leykauf: ?Vor allem die professionelle und kostenfreie Analyse mit konkreten Handlungsempfehlungen durch einen neutralen Partner wird von den Unternehmen als äußerst wertvoll gesehen. Auch die Unterstützung und Begleitung bei den weiteren Schritten wird als wichtiger Erfolgsfaktor beurteilt.?

Pilotprojekt erfolgreich ? landesweite Umsetzung

Die IHK Heilbronn-Franken startete mit der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg im Sommer 2018 den FinanzierungsCheck als Pilotprojekt. Erste Erfahrungen zeigten, dass das neue Angebot von Unternehmern rege nachgefragt sowie als kompetent und wertvoll beurteilt wurde. So berichten auch die Unternehmer Hilmar Herzog, Hmobil Fahrzeugeinrichtungen e. K. aus Waldenburg, und Rainer Nagel, Reha-Tec GmbH aus Eppingen, über ihre Erfahrungen als Teilnehmer am Finanzierungs-Check in der aktuellen März-Ausgabe des IHK-Magazins w.news (www.wnews.de).

Auch seitens der beiden Projektträger wurden die Erwartungen hinsichtlich Nachfrage und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten erfüllt. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen in der Pilotphase wird der FinanzierungsCheck nunmehr sukzessive landesweit umgesetzt.