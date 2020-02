Finanzierungsmonitor 2020: Ein Wechsel der Hausbank ist für mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen vorstellbar / Mittelstand will bei der Finanzierung flexibler agieren

Die einst enge Verbindung vieler Unternehmen zu ihrer Hausbank

wird zunehmend lockerer. Nur jeder zehnte Mittelständler will unbedingt beim

aktuellen Bankpartner bleiben, 56 Prozent können sich einen Wechsel der Hausbank

durchaus vorstellen oder haben diesen sogar schon geplant. Alternative

Finanzierungsmöglichkeiten werden vor allem deshalb genutzt, um unabhängiger von

der Hausbank zu werden. Das sind Ergebnisse der Studie “Finanzierungsmonitor

2020″. creditshelf, der Gestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung, hat dafür

zusammen mit der TU Darmstadt mehr als 200 Finanzentscheider aus

mittelständischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen befragt.

“Die früher traditionell enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung und

Firmenkundenberater der Hausbank wird schwächer. Heute stehen dem Mittelstand

innovative Alternativen für Finanzierungs- und Payment-Lösungen zur Verfügung.

Immer öfter übernehmen deshalb spezialisierte FinTech-Anbieter einen

Aufgabenbereich, der früher als Hoheitsgebiet der Bank galt”, sagt Dr. Daniel

Bartsch, Vorstand und Gründungspartner von creditshelf. In der Folge werde es

für Unternehmen einfacher, sich nach neuen oder ergänzenden Partnern umzusehen,

die besser zum jeweiligen Profil und den sich veränderten Anforderungen passen.

Von dieser Neuorientierung profitiert nach Meinung von Prof. Dr. Dirk Schiereck

vor allem der Mittelstand. Der Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung

an der TU Darmstadt hat beobachtet, dass vermehrt passgenaue und

maßgeschneiderte Finanzierungslösungen zusammengestellt werden: “Hausbanken

waren und sind in ihren Möglichkeiten meistens eher eingeschränkt. Jetzt stehen

den Unternehmen neue Wege offen, um Investitionen zu stemmen oder finanzielle

Engpässe zu überbrücken. Durch diese Alternativen verliert die Hausbank nach und

nach ihren Status als exklusiver Partner – und wird damit auch austauschbarer”,

erklärt Schiereck, der den “Finanzierungsmonitor” seit seiner ersten Auflage im

Jahre 2016 wissenschaftlich begleitet.

Für creditshelf-Vorstand Bartsch sind die Ergebnisse der Studie auch ein Indiz

dafür, dass die Unternehmen sich mehr Flexibilität und Unabhängigkeit wünschen.

“Alternative Finanzierungsmöglichkeiten sind stark nachgefragt. Mehr als die

Hälfte der Unternehmen nutzt zum Beispiel Leasing. Aber auch die

Lagerfinanzierung ist mit 36 Prozent sehr beliebt. 70 Prozent tun dies nach

eigener Aussage deshalb, um die Unabhängigkeit von der Hausbank zu erhöhen.” Die

Emanzipation von der Hausbank wirke sich zudem vorteilhaft auf

Finanzierungsverhandlungen aus, weil die Unternehmen selbstbewusster und

offensiver auftreten könnten. “Früher war das Unternehmen oft in der Rolle des

Bittstellers. Heute können sie sich häufig das beste Angebot aussuchen”, so

Finanzierungsexperte Bartsch.

