Finanzierungssprechtag bei der IHK

Am 11. Februar 2020 veranstalten die IHK Heilbronn-Franken und die Handwerkskammer Heilbronn-Franken einen Finanzierungssprechtag mit der L-Bank in Schwäbisch Hall. Angesprochen werden Existenzgründer, junge Unternehmen in der Festigungsphase, Interessenten an Betriebsübernahmen sowie Unternehmer, die eine betriebliche Investition planen.

In individuellen Beratungsgesprächen zeigen Finanzierungsexperten der L-Bank am konkreten Vorhaben auf, wie mit Unterstützung der Förderprogramme des Landes ein solides finanzielles Fundament gelegt werden kann.

Der Finanzierungssprechtag findet in der IHK-Geschäftsstelle Schwäbisch Hall, Stauffenbergstraße 35 – 37, 74523 Schwäbisch Hall, statt. Beratungstermine können mit Martin Neuberger, Tel. 07131/9677-112, martin.neuberger@heilbronn.ihk.de oder der IHK-Geschäftsstelle (Tel. 0791 950520) vereinbart werden.