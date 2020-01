Finanzplatz Frankfurt zeigt in Davos wieder Flagge

Der Finanzplatz Frankfurt und die dfv Euro Finance Group sind

ab dem morgigen Dienstag wieder prominent in Davos vertreten. Neben dem nun

bereits zum 11. Mal stattfindenden Empfang “FRANKFURT meets DAVOS” werden im

FRANKFURT EURO FINANCE Experience Office eine Reihe von

High-Level-Netzwerk-Events ausgerichtet. Frankfurt ist auch in diesem Jahr

weltweit die einzige Metropole, die sich in dieser Form in Davos präsentiert.

Das Weltwirtschaftsforum findet in diesem Jahr zum 50. Mal statt.

Beim traditionellen Empfang “FRANKFURT meets DAVOS”, den die dfv Euro Finance

Group gemeinsam mit der Standortmarketinggesellschaft FrankfurtRheinMain

veranstaltet, werden am 22. Januar mehr als 400 hochkarätige Gäste erwartet. Die

exklusive Veranstaltung im Steigenberger Grandhotel Belvédère führt

internationale Führungskräfte aus Real- und Finanzwirtschaft mit Vertretern der

Stadt Frankfurt und der Region RheinMain zusammen.

Als Gäste haben unter anderem zugesagt: Dr. Paul Achleitner

(Aufsichtsratsvorsitzender Deutsche Bank AG), Dr. Kai Beckmann (Mitglied der

Geschäftsleitung Merck KGaA), Carsten Knobel (CFO Henkel AG & Co. KGaA), Melanie

Kreis (CFO Deutsche Post DHL Group), Lakshmi Mittal (Chairman und CEO Arcelor

Mittal), Gisbert Rühl (CEO Klöckner & Co SE), Carsten Spohr

(Vorstandsvorsitzender Deutsche Lufthansa AG), Axel A. Weber (Chairman UBS Group

AG), Matthias Zachert (Vorstandsvorsitzender LANXESS AG) und Karl von Rohr

(Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank AG).

Am 23. Januar veranstaltet die dfv Euro Finance Group auf dem Weissfluhgipfel

auch wieder den EURO FINANCE Summit. Das Lunch auf dem Hausberg von Davos bietet

den 80 Teilnehmern aus unterschiedlichen Branchen Gelegenheit, in 2.883 Metern

Höhe die Chancen und Herausforderungen des noch jungen Jahres 2020 zu

diskutieren. Es ist die am höchsten gelegene Netzwerkveranstaltung in Davos.

Im Rahmen des EURO FINANCE Summit werden in diesem Jahr zum ersten Mal die

“DAVOS Summit Awards” verliehen. In verschiedenen Kategorien werden

Top-Entscheidungsträger und ihre Unternehmen ausgezeichnet, die Davos in den

vergangenen Jahren am besten genutzt haben, um ihre jeweiligen Botschaften

sichtbar zu machen. “Wir freuen uns, dass wir zusammen mit unserem Partner

MediaTenor diesen Award vergeben und damit unseren Summit zusätzlich

bereichern”, so Andreas Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der dfv Euro

Finance Group.

Vom morgigen Dienstag an bis einschließlich Donnerstag hat das Frankfurt EURO

FINANCE Experience auf der Promenade 72 geöffnet und lädt ein zu entspanntem

Austausch, verschiedenen Talkformaten und der Vernissage “Vernetzungen” der

Frankfurter Künstlerin Tanja Hoffmann.

Zu den Sprechern im Office zählen u. a. Martin Brudermüller (Vorsitzender des

Vorstands BASF SE), Patrice Matchaba (Group Head of Global Health & Corporate

Responsibility Novartis), Colin Mayer (Peter Moores Professor of Management

Studies Oxford University), Gabriela Ramos (Chief of Staff OECD und Sherpa to

G20) und Daniel Schmid (Chief Sustainability Officer SAP)

Die dfv Euro Finance Group ist ein auf dem Gebiet der Finanzmarktkommunikation

führender Konferenzveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit über 20

Jahren initiiert die dfv Euro Finance Group Events und Fachkongresse auf

internationalem Niveau. Gegenstand des Unternehmens ist die kanalübergreifende

Erstellung und Verbreitung von berufs-, branchen- und unternehmensrelevanten

Informationen für die Wirtschaftsfelder Finanzen, Banken und Versicherungen. Als

Alleinstellungsmerkmal verfügt die dfv Euro Finance Group über ein im Laufe von

zwei Jahrzehnten etabliertes und stetig erweitertes Netzwerk zu den führenden

Entscheidern aus Wirtschaft und Politik. Zahlreiche Veranstaltungen der dfv Euro

Finance Group, wie die EURO FINANCE WEEK, der Frankfurt EUROPEAN BANKING

CONGRESS oder auch Frankfurt meets Davos sind international renommierte

Veranstaltungsmarken. Die dfv Euro Finance Group ist ein Unternehmen der dfv

Mediengruppe. www.dfv-eurofinance.com

Alle Infos zu den Veranstaltungen der dfv Euro Finance Group in Davos finden Sie

unter https://www.dfv-eurofinance.com/konferenzen/davos-2020

Pressekontakt:

dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation

Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130906/4497154

OTS: dfv Euro Finance Group

Original-Content von: dfv Euro Finance Group, übermittelt durch news aktuell