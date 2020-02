Fink IT-Solutions auf der SAP NOW 2020 in Berlin

Am 19. und 20. März findet die SAP Veranstaltung SAP NOW in der STATION Berlin statt. Die Fink IT- Solutions ist als SAP Gold Partner im Public Forum vertreten und zeigt Kommunen und Unternehmen, wie sie die Herausforderungen als Ladesäulenbetreiber und Fuhrparkmanager mit der FITS/eMoC® lösen können. Dafür können Kunden unsere Partner Lounge besuchen und mit unseren Experten vor Ort über aktuelle Trends und Fragestellungen des öffentlichen Sektors diskutieren.

Passend hierüber erfahren Besucher im Vortrag “Die FITS/eMobility Cloud® – Der Game Changer für das intelligente Fuhrparkmanagement und Smart City” am 19.03.2020 ab 15 Uhr von Christian Fink, Founder und CEO von Fink IT-Solutions GmbH & Co. KG, wie durch Connected Car die Fuhrparkverwaltung intelligent gestaltet werden kann, zugleich Ladeinfrastruktur und Parkplatzsensorik verwaltet und die Daten und Funktionen für neue Business Services nutzbar gemacht werden können.

Weitere Infos: emobilitycloud.de

Agenda SAP NOW Forum für Public Services: https://events.sap.com/de/sapnow/de/agenda_publicservices