Fink IT – Who are we

Neben der Funktion als global tätiges IT-Beratungshaus mit dem Schwerpunkt SAP- und OpenText- Lösungen, engagiert sich Fink IT auch für seine Mitarbeiter sowie den Sport und die Kultur in der Region Würzburg.

Die FITS.FAMILY besteht mittlerweile aus über 50 Mitarbeitern. FITS steht hierbei als Kürzel für Fink IT Solutions. Spannende Aufgaben, flache Hierarchien und Teamzusammenhalt sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen.

Durch regelmäßige Teamevents wächst die Gemeinschaft auch über den Berufsalltag zusammen. Das zeigt sich auch auf dem Arbeitgeberportal kununu,wo Fink IT Solutions als ?top company? und ?open company? ausgezeichnet wurde.

Zudem darf sich FITS ?TOP Arbeitgeber im Mittelstand? 2018, 2019 und 2020 nennen.

Im firmeneigenen FITS.SHOP haben die Mitarbeiter die Möglichkeit sich eigene Kleidungsstücke oder auch Tassen, Turnbeutel und Mützen mit Firmenlogo zu designen und anschließend drucken zu lassen.

Unter dem YouTube Kanal FITS.TV präsentiert das Unternehmen interessante Videos von Kunden, eigenen Lösungen sowie spannenden Vorträge der vergangenen FITS.DAYS. Wer mehr über die Unternehmensgeschichte erfahren möchte, findet dort auch ein informatives Video zu den Anfängen von Fink IT-Solutions.

Die FITS.DAYS finden einmal jährlich in Würzburg statt und sind einer der großen Kongresse zur digitalen Transformation. Mit spannenden Vorträgen zu OpenText, Neptune DXP, Fiori und SAP-Cloud Platform, wird zusätzlich über die Trendthemen E-Mobility, Connected Car und SmartCity informiert und diskutiert.

Um den Sport und die Kultur in Würzburg zu fördern, ist Fink IT Solutions zudem Partner und Sponsor des FC Würzburger Kickers und des ZDI Mainfranken. So kann man auch Leidenschaft mit Innovation verknüpfen.

In der FITS.ACADEMY bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern und Kunden die Möglichkeit an sich weiterzubilden. Hierbei können Mitarbeiter an interessanten Schulungen teilnehmen. Für Kunden werden Schulungen erstellt, sodass ein Ausgleich zwischen Fordern und Fördern entsteht.

Mit FITS.FOR FUTURE verdeutlicht das Unternehmen seinen Einsatz für Nachhaltigkeit und Umwelt. Fink IT Solutions übernimmt Verantwortung und arbeitet für eine bessere und umweltfreundlichere Zukunft. Nachhaltigkeit zählt auch zu den Unternehmenswerten.

