FinTech Überbrückungskredit in 24 Stunden | Rangliste Januar 2021

Kurzfristige, schnelle Finanzierungslösungen wie beispielsweise Überbrückungskredite oder Liquiditätskredite sind die am häufigsten gesuchte Finanzierungsform von Kleinfirmen, Selbständigen und Gewerbebetrieben. Umso paradoxer die Tatsache, dass gerade in diesem Sektor die Hausbank nicht Hand bieten will. Ein triftiger Grund, warum FinTech Unternehmen in diese Lücke springen.

Herkömmliche Banken können bezüglich Schnelligkeit und Flexibilität mit Fintech-Dienstleistern nicht mithalten. Denn es sind die schlanken Abläufe und geringen Prozesskosten der Fintech-Unternehmen, die sie wesentlich von den traditionellen Banken unterscheiden. Die digitalen Prüfsysteme der Fintech-Firmen erlauben hier eine effektive und schnelle Entscheidung über die Finanzierung.

Schnelle FinTech Kredite dank FinTech Bonitätsanalyse-Technologie:

Eine wesentlicher Wettbewerbsvorteil der FinTech-Unternehmen im Vergleich zu konventionellen Banken sind intelligente Technologien zur schnellen Bonitätsanalyse. Damit sind Kreditentscheide innert Minuten erst möglich. Schnelle Bonitätsprüfungen sind die Voraussetzung für schnelle Kreditlösungen ? Überbrückungskredite oder Liquiditätskredite ? zur Überbrückung von finanziellen Engpässen und zur Liquiditätssicherung.

Darin liegt der eigentliche Vorteil von FinTech Krediten im Vergleich zum konventionellen Kredit der Hausbank. Insbesondere in Krisenzeiten (Beispiel: Corona) sind FinTech Kredite gegenüber Hausbank-Krediten mit langen Wartezeiten von Vorteil.

