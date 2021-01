FinTech-Kredit für Selbständige: Ohne Hausbank, einfach und ohne Papierkram!

Was tun bei finanziellen Engpässen? Was wenn die nötige Liquidität nicht mehr gesichert ist? Was, wenn die Bank nein sagt? Für viele Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen gehören solche Fragen zwar zum geschäftlichen Alltag, deren Antwort aber zur grösseren Herausforderung.

Viele wenden sich zuerst an ihre Hausbank. Fakt aber ist, dass die Hausbank für schnelle, kurzfristige und zeitkritische Kreditlösungen kaum der geeignete Ansprechpartner ist.

Positive Nachricht: Mit den neuen FinTech-Anwendungen gibt es Alternativen zur Hausbank. Insbesondere dann, wenn schnelle, unbürokratische Kreditlösungen gefragt sind!

Das FinTech iwoca springt genau in diese Lücke: Die nötige Liquidität durch Vor- und Zwischenfinanzierungen zu sichern!

iwoca steht für Schnelligkeit und Flexibilität bei der Kreditvergabe: Kreditentscheidungen innerhalb weniger Stunden und damit innerhalb eines Werktages Zugriff auf bis zu 200.000 .

Damit ist das iwoca Kreditangebot ideal geeignet für kurzfristige Finanzierungslösungen als Zwischenfinanzierung, Überbrückungskredit und zur Problemlösung von unvorhergesehenen Finanzierungsengpässen oder Liquiditätslücken.

Erfahrungsgemäss tun sich Hausbanken sehr schwer mit der Vergabe von kurzfristigen Krediten. Dies sehr zum Nachteil kreditsuchender Firmen. Mit iwoca erhalten auch Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen reale Chancen auf eine kurzfristige Finanzierung, die bislang nur größeren Firmen vorbehalten waren.

iwoca Feedback von Selbständigen und Kleinfirmen:

Kunden äussern sich positiv zu den Annahmekriterien, welche im Vergleich zu konventionellen Banken einfacher und weniger bürokratisch seien. So werden speziell die geringen Anforderungen an Betriebsalter und Umsätze positiv empfunden.

Die Abwicklung des Antrages ist von der ersten Registrierung bis zum Dokumentenupload relativ unbürokratisch und einfach gehalten.

