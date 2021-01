Fiore Gold bohrt 19,8 Meter mit 1,33 g/t Gold und 12,2 Meter mit 1,75 g/t Gold als Erweiterung der Oxid-Mineralisierung im Gold Rock Projekt in Nevada



Vancouver, British Columbia – FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) („Fiore“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) ist freut sich, weitere Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm auf seinem Projekt Gold Rock in Nevada (Abbildung 1) bekannt zu geben. Diese neuesten Ergebnisse zeigen weiterhin starke Abschnitte mit Oxid-Goldmineralisierung sowohl innerhalb als auch außerhalb der aktuellen Ressourcengrubenhüllen. Wir betrachten dies als ermutigend für unsere Bemühungen, die abgeleiteten Ressourcen hochzustufen und die gesamte Ressourcenhülle im Rahmen der laufenden Machbarkeitsstudie (FS“) des staatlich genehmigten Gold Rock-Projekts zu erweitern.

Zu den Highlights der neunundzwanzig Bohrungen, über die hier berichtet wird, gehören:

– 15,2 m mit 1,14 g/t Gold und 18,29 m mit 0,84 g/t Gold in Loch GR20-069

– 19,8 m mit 1,33 g/t Gold in Loch GR20-076

– 12,2 m mit 1,61 g/t Gold in Loch GR20-079

– 12,2 m mit 1,75 g/t Gold in Loch GR20-081

– 27,4 m mit 0,46 g/t Gold in Loch GR20-097

Im zentralen Teil der Lagerstätte (Querschnitt 1, Abbildung 2) durchteufte Bohrloch GR20-069 15,2 Meter mit 1,14 g/t Gold und 18,3 Meter mit 0,84 g/t Gold, Bohrloch GR20-099 16,8 Meter mit 0,71 g/t Gold und GR20-097 27,4 Meter mit 0,46 g/t Gold, alle in Gebieten nahe der Basis des aktuellen nördlichen Grubenmantels aus der Preliminary Economic Assessment („PEA“) 2020. Bohrloch GR20-069 durchschnitt auch 32,0 Meter mit 0,37 g/t Gold unterhalb der Basis der aktuellen geplanten Grubenhülle.

Querschnitt 2 (Abbildung 3) befindet sich im südlichen Teil der Lagerstätte und zeigt eine stärkere Mineralisierung im östlichen Schenkel der Easy Junior Antiklinale. Zu den Abschnitten gehören 10,7 Meter mit 0,96 g/t Gold in GR20-071, 19,8 Meter mit 1,33 g/t Gold in GR20-0076 und 12,2 Meter mit 1,61 g/t Gold in GR20-079. Die Mineralisierung in diesem Gebiet bleibt in Richtung Osten offen.

Tim Warman, CEO von Fiore, sagte: „Bei den heute gemeldeten Bohrungen handelt es sich in erster Linie um Infill-Bohrungen, die auf Lücken in der bestehenden Ressource abzielen. Die Ergebnisse stimmen mit den vorherigen Bohrungen überein und zeigen weiterhin eine starke, kontinuierliche Mineralisierung und ausgezeichnete Möglichkeiten, die aktuelle Ressourcenhülle zu erweitern, um die Machbarkeitsstudie durchzuführen. Die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie schreiten gut voran: Die Protokollierung der metallurgischen Kernlöcher mit großem Durchmesser und der HQ-Kernlöcher ist im Gange und sollte noch schneller voranschreiten, sobald unsere neue Kernprotokollierungsanlage in den kommenden Wochen fertiggestellt ist. Wir freuen uns auch auf die Ergebnisse von mehreren Explorationslöchern, die auf dem Ziel Jasperoid Creek etwa 1,05 Meilen (1,7 km) nördlich der ehemaligen Grube Easy Junior gebohrt wurden (Abbildung 1).

Die vollständigen Ergebnisse für die neunundzwanzig Bohrlöcher, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

BohrungVon Bis LängeGrade

(m) (m) (m) (g/t

Au)

GR20-0685.34 92.96 7.62 0.47

6

und 126.49129.543.05 0.47

und 138.68141.733.05 0.23

GR20-06124.97131.066.10 0.45

7

und 138.68153.9215.240.27

GR20-0621.34 24.38 3.05 0.50

9

und 149.35164.5915.241.14

enthält156.97163.076.10 2.02

und 170.69188.9818.290.84

und 210.31242.3232.000.37

GR20-0786.87 97.54 10.670.96

1

enthält86.87 92.96 6.10 1.39

GR20-07179.83184.404.57 0.36

2

und 233.17239.276.10 0.37

GR20-07178.31184.406.10 0.45

3

GR20-07keine signifikanten Erge

4 bnisse

GR20-07166.12176.7810.670.35

5

GR20-07129.54149.3519.811.33

6

enthält138.68146.307.62 1.62

enthält129.54132.593.05 2.77

GR20-07keine signifikanten Erge

7 bnisse

GR20-07keine signifikanten Erge

8 bnisse

GR20-07170.69182.8812.191.61

9

enthält172.21178.316.10 2.74

GR20-08keine signifikanten Erge

0 bnisse

GR20-08147.83160.0212.191.75

1

enthält147.83158.5010.671.93

GR20-08175.26182.887.62 0.94

2

enthält176.78179.833.05 1.48

und 208.79217.939.14 0.32

GR20-0867.06 71.63 4.57 0.34

3

und 141.73146.304.57 0.78

GR20-08108.20117.359.14 1.22

4

enthält111.25115.824.57 2.17

GR20-08keine signifikanten Erge

5 bnisse

GR20-080.00 3.05 3.05 0.27

6

und 150.88160.029.14 0.41

GR20-08117.35120.403.05 0.26

7

GR20-08keine signifikanten Erge

8 bnisse

GR20-080.00 3.05 3.05 0.28

9

GR20-09keine signifikanten Erge

0 bnisse

GR20-09anstehende Untersuchunge

1 n

GR20-09keine signifikanten Erge

2 bnisse

GR20-09keine signifikanten Erge

3 bnisse

GR20-09keine signifikanten Erge

4 bnisse

GR20-09117.35120.403.05 0.28

5

GR20-09anstehende Untersuchunge

6 n

GR20-0938.10 41.15 3.05 0.27

7

und 48.77 73.15 24.380.29

und 86.87 114.3027.430.46

GR20-09keine signifikanten Erge

8 bnisse

GR20-09192.02208.7916.760.71

9

GR20-10188.98193.554.57 0.75

0

und 201.17204.223.05 1.70

Die markierten Abschnitte wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,006 opt (0,20 g/t) Au berechnet. Hervorgehobene Abschnitte enthalten weniger als 10 Fuß (3 m) Material unterhalb des Cutoff-Gehalts.

Die Bohrungen des aktuellen Programms, einschließlich jener in dieser Pressemitteilung, sind alle Reverse-Circulation-Bohrungen („RC“) und repräsentieren 66.390 Fuß (20.236 m) eines Bohrprogramms, das aus einer Mischung aus HQ- und PQ-Diamantkernbohrungen sowie RC- und Schallbohrungen besteht. Die geplante Gesamtlänge des Bohrprogramms zur Unterstützung der FS beträgt etwa 198.000 Fuß (60.000 m), wobei sich etwa 115.000 Fuß (35.000 m) auf die Ressourcenerweiterung konzentrieren, um gemessene und angezeigte Ressourcen zur Aufnahme in die FS hinzuzufügen.

Gold Rock Projekt und PEA Highlights

Das staatlich genehmigte Gold Rock-Goldprojekt („Gold Rock“ oder das „Projekt“) befindet sich etwa 8 Meilen südöstlich der Mine Pan im White Pine County, Nevada. Die vor kurzem veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Gold Rock („PEA“) enthält eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine Basisbewertung für die Erschließung des Projekts als Satellitentagebaubetrieb, der sich die Infrastruktur und das Management mit der angrenzenden Mine Pan teilen wird. Die PEA identifiziert auch eine beträchtliche Anzahl an Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern, wenn Gold Rock in die Machbarkeitsstufe eintritt, und zwar durch Bohrungen zur Vergrößerung der Mineralressource, weitere metallurgische Tests mit dem Ziel, die Ausbeute zu optimieren, und geotechnische Bohrungen mit dem Ziel, das Stripping-Verhältnis zu verringern. Weitere Updates werden zur Verfügung gestellt, sobald wir mit den Arbeiten in diesen Bereichen fortfahren. Die PEA wurde in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) der Canadian Securities Administrators erstellt. Ein technischer Bericht mit den Details der PEA ist auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens verfügbar.

Mineralressourcen-Schätzung für Goldg Rock

Die aktualisierte Gold Rock Mineral Resource Estimate („MRE“; Stichtag 31. März 2020) des Unternehmens wurde von APEX fertiggestellt und bildet die Grundlage für die PEA. Eine Zusammenfassung der MRE ist in der nachstehenden Tabelle hervorgehoben.

Zusammenfassung der Mineralressourcen mit Grubeneinschränkung

Ressourcen-KlCut-off optTonnen/TonnGold Gold Unzen

assifizierung/gpt en opt/gpt

Gesamt Angeze0.003/0.09 20.9/19.0 0.019/0.66 403,000

igt

Gesamt Abgele0.003/0.09 3.0 /2.7 0.025/0.87 84,300

itet

Wichtige Annahmen, Parameter und Methoden im Zusammenhang mit den Mineralressourcenschätzungen:

1. Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den CIM Definition Standards (2014) erstellt. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

2. Troy Unzen pro kurze Tonne („opt“) / Gramm pro Tonne („gpt“)

3. Diese Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.

4. Die Tagebau-Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,003 opt/0,09 gpt Gold gemeldet, der auf einem Goldpreis von 1.500 US$/oz basiert. Für das wirtschaftliche Basismodell wird ein Erlöspreis von 1.400 US$ verwendet.

5. Die Mineralressourcen werden durch eine Grubenhülle mit entsprechenden Abbaukosten, Verarbeitungskosten, Metallgewinnungen und Grubenneigungswinkeln begrenzt.

6. Durch Rundungen können sich scheinbare Summendifferenzen zwischen Tonnen, Sorte und enthaltenem Metallgehalt ergeben.

7. Enthaltene Goldunzen sind in Feinunzen angegeben.

Technischer Bericht & qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die Grundstücke von Fiore Gold, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden von Paul Noland (AIPG CPG-11293), dem VP Exploration von Fiore Gold und einer „qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Verweise auf die PEA des Projekts Gold Rock stammen aus dem „Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Gold Rock Project, White Pine County, Nevada, USA“ (der „Technical Report“). Der technische Bericht, der auf den 30. April 2020 datiert ist, wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt und ist im Profil von Fiore auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter fioregold.com verfügbar. Der Bericht wurde von Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo. , Gregory B, Sparks, B.Sc., P.Eng. , Sam J. Shoemaker, Jr., B.S., SME Registered Member, Warren E. Black, M.Sc., P.Geo. und Steven J. Nicholls, BA.Sc., MAIG.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie ist es, Fiore zu einem Goldproduzenten mit einer Kapazität von 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, beabsichtigen wir:

– die Goldproduktion in der Pan-Mine zu steigern und gleichzeitig die Reserven- und Ressourcenbasis zu vergrößern;

– die Exploration und Entwicklung des nahegelegenen Gold Rock-Projekts voranzutreiben; und

– zusätzliche Produktions- oder produktionsnahe Anlagen zu erwerben, um unsere bestehenden Aktivitäten zu ergänzen

