Fiore Gold meldet Gemessene und Angezeigte Ressource mit 2 Millionen Unzen Gold auf Golden Eagle Projekt im Bundesstaat Washington in den USA

FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) (FSE-2FO) (“Fiore” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/fiore-gold-growth-oriented-us-gold-producer/ ) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Golden Eagle in Ferry County, Washington, etwa 4,8 km nord-nordwestlich der Stadt Republic bekannt zu geben. Der Bergbaubezirk Republic/Eureka produzierte in den letzten 130 Jahren fast 4 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 19,89 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (0,58 Feinunzen pro Tonne (opt)), hauptsächlich aus hochgradigen unterirdischen Lagerstätten mit schmalen Adern. Die letzte in Betrieb befindliche Goldmine in diesem Bezirk war Kinross Buckhorn/Kettle River Mine die 2017 geschlossen wurde. Die Mühle Kettle River mit einer Kapazität von 1.800 Tonnen pro Tag befindet sich etwa 16 Straßenkilometer östlich von Golden Eagle. Ein technischer Bericht mit den Details der Ressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens veröffentlicht.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung von Golden Eagle basiert ausschließlich auf den verfügbaren historischen Daten und soll eine Grundlage für die weitere Entwicklung des Projekts bieten. Die historische Bohrlochdatenbank wurde von der qualifizierten Person (QP) überprüft und auditiert und gilt als geeignet für eine Ressourcenschätzung.

Tim Warman, Chief Executive Officer von Fiore, kommentierte dazu: “Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Ressourcen-Update für Golden Eagle, ein Projekt, das unserer Meinung nach vom Markt weitgehend übersehen wurde. Golden Eagle befindet sich nun direkt unter den zehn größten unerschlossenen Goldvorkommen der Vereinigten Staaten, außerhalb der größeren Produzenten. Die Kombination von Golden Eagle mit anderen bekannten Lagerstätten und der Infrastruktur in unmittelbarer Nähe, einschließlich der unmittelbar angrenzenden Grundstücke von Hecla Mining, könnte für alle Parteien einen beträchtlichen Wert freisetzen und die Grundlage für ein Joint-Venture- oder Spin-Out-Unternehmen schaffen, das in den USA nur wenige Konkurrenten hätte. Wir freuen uns auch darüber, dass der gesamte Bestand an gemessenen und angezeigten Ressourcen von Fiore jetzt mehr als 2,8 Millionen Unzen beträgt, was das ausgezeichnete Wachstumspotenzial für das Unternehmen unterstreicht. ?

Die Lagerstätte Golden Eagle wird als eine epithermische Lagerstätte mit geringer Sulfidierung im Zusammenhang mit heißen Quellen charakterisiert. Der größte Teil der Lagerstätte besteht aus einem großen Körper verkieselter hydrothermaler Brekzien, aber hochgradige gold- und silberreiche Quarzadern sind in und nahe dem Gebiet der hydrothermalen Brekzien vorhanden. Schwarze chalcedonische Quarzmatrix unterstützt mit Kieselerde überflutete Wirtsgesteinsfragmente der Sanpoil-Vulkane. Die Fragmente sind abgerundet bis eckig und haben einen Durchmesser von 0,03 bis 0,6 Metern (0,1 bis 2 Fuß). Weniger als 10% der Lagerstätte bestehen aus stark gebleichtem und argilisiertem Sanpoil-Vulkangestein. Kohlenstoffreiche Bruchfüllungen stehen in Verbindung mit den mineralisierten Zonen. Gold steht in Verbindung mit arsenreichen Bändern in Pyrit mit einem Gesamtsulfidgehalt von durchschnittlich 3% bis 4%. Gangue-Mineralien bestehen aus Chalcedon, weißem Quarz, geringfügigem Calcit und grünem Fluorit. Die feinkörnige Textur des schwarzen Chalcedons und des Pyrits lässt auf eine geringe bis oberflächennahe Bildungstiefe schließen.

Die Lagerstätte Golden Eagle verläuft in Richtung N80E, mit einer Streichenlänge von etwa 762 Metern (2.500 Fuß), einer variablen Breite von bis zu etwa 305 Metern (1.000 Fuß) und einer Tiefe von etwa 610 Metern (2.000 Fuß). Diese Geometrie wird durch dreidimensionale Modellierung der Bohrlochprobengehalte oberhalb der Cutoff-Gehalte von 0,27 g/t (0,008 opt) Au, 1,03 g/t (0,030 opt) Au und 3,43 g/t (0,100 opt) Au definiert. Die Mineralisierung tritt an der Oberfläche im Westen und Südwesten der Lagerstätte auf und fällt zwischen 15? und 20? unter der Nachmineralisierungsabdeckung im Osten und Norden ab. Die Lagerstätte weist eine genau definierte Form auf, was möglicherweise auf post-mineralisierte Verwerfungen entlang der South Penn, Mountain Lion und Mud Lake-Verwerfungen zurückzuführen ist.

Mineralressourcen-Schätzung

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Golden Eagle wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,48 g/t (0,014 opt) Au gemeldet; das Datum des Inkrafttretens ist der 31. März 2020. Die Ressourcenschätzung basiert ausschließlich auf früheren Bohrungen; die historische Bohrlochdatenbank wurde von der qualifizierten Person (QP) überprüft und auditiert und wird als für eine Ressourcenschätzung geeignet erachtet.

Insgesamt wurden 292 Explorationsbohrlöcher mit einer Bohrlänge von 49.957 Metern (163.901 Fuß) in die Golden Eagle-Datenbank aufgenommen. Von diesen 292 Bohrlöchern hatten 202 Bohrlöcher Daten von insgesamt 38.208 Metern (125.353 Fuß) verifiziert. Die Daten aus den verifizierten Bohrlöchern wurden zur Schätzung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen verwendet. Darüber hinaus analysierte GRE die Bohrlochdaten von Crown Resources statistisch und stellte fest, dass die Daten den verifizierten Daten statistisch ähnlich waren; daher bezog GRE die Untersuchungsergebnisse der restlichen 90 Bohrlöcher (11.749 Meter / 38.548 Fuß) in die Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen ein. Bei den zusätzlichen 543 Bohrlöchern handelt es sich um Sprengbohrlöcher im Datensatz, die nicht für die Ressourcenschätzung verwendet wurden.

Ein dreidimensionales Blockmodell, das das Gebiet der Lagerstätte Golden Eagle abdeckt, wurde im Koordinatensystem NAD 27 UTM-Fuß unter Verwendung der Bergbau-Software GEMS? erstellt. Das Blockmodell wurde so definiert, dass es alle bekannten Bohrungen innerhalb der Grundstücksgrenze von Fiore abdeckt. Die ausgewählte Blockgröße betrug 12,2 x 12,2 x 6,1 Meter (40 x 40 x 20 Fuß). Es wurde eine Blockhöhe von 6,1 Metern (20 Fuß) definiert, basierend auf der Bergbauausrüstung, die voraussichtlich in einem Tagebauszenario eingesetzt wird. Es ist üblich, eine horizontale Blockgröße von einem Drittel bis zur Hälfte des Abstands der Explorationsbohrungen zu wählen. Die Lagerstätte Golden Eagle wird in einer variablen Dichte mit einem ungefähren Abstand von 30,5 Metern (100 Fuß) zwischen den Bohrlöchern gebohrt. Der 12,2 Meter (40 Fuß) große quadratische Block wird somit durch die Bohrdichte gestützt und ist repräsentativ für Massenabbaumethoden. Die Dichtewerte wurden jedem der sechs im Blockmodell dargestellten Bereiche zugewiesen. Die durchschnittliche Dichte für die Domänen reicht von 2,12 g/cm3 (0,066 ton/ft3) bis 2,37 g/cm3 (0,074 ton/ft3). Die Gehaltsschätzung von Gold wurde mit Hilfe der ID2-Methode (Inverse Distance Squared) durchgeführt. Die angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen befinden sich innerhalb eines gebohrten Gebiets, das sich etwa 3,15 km (1,96 Meilen) entlang des Streichs in Richtung Nord-Nordosten, 0,26 km (0,16 Meilen) quer zum Streich in Richtung Osten und 250 m (820 ft ) unter der Oberfläche erstreckt.

Die Ressource wird innerhalb eines wirtschaftlichen Grubenmantels gemeldet, um vernünftige Aussichten für einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau zu gewährleisten. Die gesamte Mineralisierung, die in der Mineralressourcenschätzung für das Projekt Golden Eagle enthalten ist, befindet sich auf Mineralien, die von Fiore kontrolliert werden. Die Mineralressourcenschätzung geht jedoch davon aus, dass sich die Süd- und Nordwand der Grube, die zum Nachweis vernünftiger Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau verwendet wird, auf Land erstreckt, auf dem die Hecla Mining Company (der “angrenzende Besitzer”) Mineralien besitzt und dass auf den Mineralienrechten des angrenzenden Besitzers Abraum abgebaut werden würde. Jegliche potenzielle Erschließung des Projektes Golden Eagle, die einen Tagebaubetrieb umfasst, der die gesamte Mineralressourcenschätzung umfasst, würde von einem Abkommen mit dem benachbarten Eigentümer abhängen. Es wird geschätzt, dass etwa 30 % der Mineralressourcenschätzung von einem Abkommen mit dem angrenzenden Besitzer abhängig ist. Verzögerungen oder das Nichtzustandekommen einer Vereinbarung mit dem angrenzenden Besitzer zur Durchführung von Bergbaubetrieben auf seinen Mineralien-Titeln würde die Erschließung eines beträchtlichen Teils der Mineralressourcen des Projektes Golden Eagle, die nicht in der Mineralressourcenschätzung enthalten sind, beeinträchtigen, insbesondere durch die Beschränkung des Zugangs zu beträchtlichem mineralisierten Material in der Tiefe. Fiore beabsichtigt, eine Vereinbarung mit dem angrenzenden Eigentümer anzustreben, um das Potenzial zur Erschließung einer Mine zu maximieren, die die gesamte Mineralressource ausbeutet. Es kann nicht garantiert werden, dass Fiore in der Lage sein wird, ein solches Abkommen zu für Fiore zufriedenstellenden Bedingungen auszuhandeln, oder dass es keine Verzögerungen bei der Erzielung des erforderlichen Abkommens geben wird.

?

Qualifizierte Personen und technische Berichte

Ein technischer Bericht, der die neue Ressourcenschätzung für Golden Eagle enthalten wird, wird innerhalb von 45 Tagen auf der Website des Unternehmens unter www.fioregold.com ?veröffentlicht und auf SEDAR unter www.sedar.com ?veröffentlicht werden.

Terre A. Lane, MMSA 01407QP, SME Eingetragenes Mitglied 4053005, leitender Bergbauingenieur bei Global Resource Engineering Ltd. (“GRE”) und eine “Qualifizierte Person” im Sinne des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapierverwalter (“NI 43-101”) hat die Offenlegung der wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich des Projektes Golden Eagle in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Informationen zur Ressourcenschätzung, genehmigt und ist die qualifizierte Person, die für diese Informationen verantwortlich ist. Sie hat die offengelegten Daten überprüft.

Eine Beschreibung der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen beim Gold Rock Projekt, auf das in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, verwendet werden, sowie Datenverifizierungsverfahren und eine allgemeine Diskussion des Ausmaßes, in dem die Schätzungen der wissenschaftlichen und technischen Informationen durch bekannte rechtliche, politische oder andere relevante Faktoren in Bezug auf die potenzielle Erschließung der Mineralressourcen oder Mineralreserven beeinflusst werden können, sind in dem von Michael B. erstellten Bericht mit dem Titel “Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Gold Rock Project, White Pine County, Nevada, USA” enthalten, der am 31. März 2020 in Kraft tritt. Dufresne, M.Sc., erstellt wurde, P.Geol., P.Geo. , Gregory B., Sparks, B.Sc., P.Eng. , Sam J. Shoemaker, Jr., B.S., SME Registriertes Mitglied, Warren E. Black, M.Sc., P.Geo. und Steven J. Nicholls, BA.Sc., MAIG.

Eine Beschreibung der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen in der Pan Mine, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, verwendet werden, sowie eine Beschreibung der Datenverifizierungsverfahren und eine allgemeine Diskussion darüber, inwieweit die Schätzungen der wissenschaftlichen und technischen Informationen durch bekannte gesetzliche Bestimmungen beeinflusst werden können, politische oder andere relevante Faktoren, die sich auf die potenzielle Erschließung der Mineralressourcen oder Mineralreserven beziehen, sind im Bericht über die Machbarkeitsstudie mit dem Titel “NI 43-101 Updated Technical Report, Pan Gold Project, White Pine County, Nevada” enthalten, dessen Gültigkeitsdatum auf den 30. Juni 2017 festgelegt wurde und der von J. B. Pennington, M.Sc., erstellt wurde, C.P.G., Kent Hartley, P.E., Justin Smith, P.E., RM-SME, Deepak Malhotra, RM-SME, Valerie Sawyer, RM-SME, und Brooke J. Miller, M.Sc., C.P.G., erstellt wurde.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten von 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

die Goldproduktion in der Pan Mine weiter zu steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis erhöhen

die Entwicklung des nahe gelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben

zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Minen zu ergänzen

