Fiore Gold meldet Rekordgoldproduktion mit 12.792 Unzen und freie Barmittelzuflüsse von 8,2 Millionen US-Dollar im dritten Geschäftsquartal



8. Juli 2020 – Vancouver, British-Columbia – FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) (“Fiore” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/fiore-gold-virtual-roadshow-investor-presentation/) freut sich, vorläufige Produktionsergebnisse für das dritte Quartal (“Q3”) des Geschäftsjahres 2020 seines Tagebaus Pan in White Pine County, Nevada, bekannt zu geben. Alle Dollar-Zahlen sind in US-Dollar sofern nicht anders angegeben.

Höhepunkte:

– Q3 Goldproduktion von 12.792 Unzen, das zweite Quartal in Folge mit Rekord-Goldproduktion

– Goldverkäufe von 12.761 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von $1.720 pro Unze

– Abgebaute Erzproduktion im 3. Quartal von 14.877 Tonnen pro Tag mit einem auf 1,3:1,0 reduzierten Abraumverhältnis und einem Gehalt von 0,016 Unzen/Tonne

– Schlusskassenbestand von 17,3 Millionen US-Dollar, ein signifikanter Anstieg um 8,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zum letzten gemeldeten Kassenbestand zum 31. März 2020

– 72.555 Arbeitsstunden im 3. Quartal ohne Verletzungen mit Arbeitsausfall und ohne meldepflichtige Umweltvorfälle

– Abschluss Pan-Explorationsbohrprogramm mit 71.505 Fuß Länge mit Ressourcenaktualisierung und einem neuen Lebenszyklusplans der Mine der im H2 2020 veröffentlicht werden soll

– Am 9. April veröffentlichte Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Gold Rock, die eine positive Wirtschaftlichkeit für das Projekt mit beträchtlichen Möglichkeiten zur weiteren Wertsteigerung belegen

– Der Bergbau wurde in Nevada zu einem wesentlichen Geschäftsbereich erklärt, und die Pan Mine arbeitet weiterhin mit strengen Protokollen, die auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ausgerichtet sind. Während des Quartals wurden keine Fälle von COVID-19 bei unseren Mitarbeitern oder Auftragnehmern gemeldet.

Tim Warman, CEO von Fiore, kommentierte: “Mit einem weiteren Rekordquartal für die Goldproduktion und Verkäufen ohne Hedging beweist Pan sein wahres Cashflow-Generierungspotenzial und bietet unseren Anlegern die Möglichkeit, sich dem starken Goldpreis voll und ganz zu widmen. Unser Cash-Bestand stieg im Quartal um 8,2 Millionen $, während wir gleichzeitig weiterhin in Explorations- und Studienarbeiten sowohl bei Pan als auch bei Gold Rock investierten. Unsere Barmittel- und Nettoumlaufkapitalposition sowie das Fehlen von Unternehmensschulden versetzen uns in eine starke Position, um die Ressourcenerweiterungsbohrungen und metallurgischen Arbeiten voranzutreiben, die zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie für Gold Rock erforderlich sind. Wir freuen uns auch über den Abschluss eines umfangreichen Bohrprogramms auf Pan während des Quartals. Die Bohrungen mit 71.505 Fuß Länge werden eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenschätzung und den damit verbundenen Plan zur Lebensdauer der Mine im H2 2020 unterstützen. Wir arbeiten weiterhin aggressiv auf unser Ziel hin, Pan und Gold Rock gemeinsam zu betreiben und ein organisches Wachstum für eine jährliche Goldproduktion von mehr als 100.000 Unzen in Nevada zu erzielen.

Wir sind uns weiterhin des inhärenten Risikos bewusst, das von COVID-19 ausgeht. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle, und wir haben eine Reihe von Betriebsprotokollen eingeführt, um das Risiko für sie bestmöglich zu mindern. Wir können uns glücklich schätzen, dass uns keine Fälle vor Ort gemeldet wurden und wir weiterhin tätig sind.

Technische Offenlegung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Grundstücke von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean (MMSA), Chief Operating Officer von Fiore Gold und eine “Qualifizierte Person” gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten von 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

– die Goldproduktion in der Pan Mine weiter zu steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis erhöhen

– die Entwicklung des nahe gelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben

– zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Betriebe zu ergänzen

Im Namen von FIORE GOLD LTD.

“Tim Warman”

CEO

Kontaktieren Sie uns:

info@fioregold.com

+1 (416) 639-1426 Ext. 1

www.fioregold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

