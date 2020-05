FIORE GOLD reicht Technischen Bericht für Gold Rock Projekt ein



13. Mai 2020

Vancouver, British-Columbia – FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) (“Fiore” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/fiore-gold-growth-oriented-us-gold-producer/ ) freut sich, die Einreichung eines Berichts mit dem Titel “Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Gold Rock Project, White Pine County, White Pine County, Nevada, USA” (der “Technische Bericht”) bekannt zu geben. Der technische Bericht, der auf den 30. April 2020 datiert ist und am 31. März 2020 in Kraft tritt, wurde in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) erstellt und ist unter dem Profil von Fiore auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter fioregold.com verfügbar.

Die unten aufgeführten qualifizierten Personen (“QP”) haben die technischen Informationen in Bezug auf den technischen Bericht und die in der Pressemitteilung von Fiore vom 9. April 2020 angekündigten Ergebnisse überprüft und verifiziert.

APEX Geo Science Ltd. (APEX) war allein verantwortlich für die Abschnitte 2 bis 12, 14, 23 und 24 des Technischen Berichts. APEX war gemeinsam mit der John T. Boyd Company (“BOYD”) für die Abschnitte 1, 25 und 26 verantwortlich. Die folgenden qualifizierten Personen gemäß der Definition in NI 43-101 sind für diese Abschnitte wie folgt verantwortlich:

– Punkte 2 bis 12, 23 und 24 – Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., Präsident und Senior Principal als QP-Unterzeichner mit wesentlichen Beiträgen von Warren Black, M.Sc., P.Geo. als QP.

– Punkt 14, Mineralressourcenschätzungen und Punkt 15, Mineralreservenschätzungen – Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., Präsident und Senior Principal als QP-Unterzeichner mit wesentlichen Beiträgen von Warren Black, M.Sc., P.Geo. und Steven J. Nicholls, BA.Sc., MAIG, sowohl als QPs als auch als Mitwirkende.

– Punkte 1, 25 und 26 – gemeinsame Urheberschaft von APEX und BOYD mit wesentlichen Beiträgen von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., President und Senior Principal, Warren Black, M.Sc., P.Geo. und Steven J. Nicholls, BA.Sc., MAIG, alle als QPs und Mitwirkende.

Die John T. Boyd Company war für die Punkte 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und die entsprechenden Abschnitte der Punkte 25 und 26 verantwortlich, wie in Formular 43-101F1 für den technischen Bericht dargelegt. Die folgenden qualifizierten Personen gemäß der Definition in NI 43-101 sind für diese Abschnitte wie folgt verantwortlich:

– Punkt 13 Mineral Processing and Metallurgical Testing – Gregory B. Sparks, P.Eng., Managing Director Metals als QP-Unterzeichner, mit substanziellem Beitrag von J. R. Kelso, Chief Metallurgist, der als Mitwirkender unterzeichnet

– Punkt 16 Bergbaumethoden – Gregory B. Sparks, P.Eng., Geschäftsführer Metalle und Sam J. Shoemaker, leitender Bergbauingenieur unterzeichnen gemeinsam als QPs

– Punkt 17 Rückgewinnungsmethoden – Gregory B. Sparks, P.Eng., Managing Director Metals als QP-Unterzeichner, mit substanziellem Beitrag von J. R. Kelso, Chief Metallurgist, der als Mitwirkender unterzeichnet

– Punkt 18 Projektinfrastruktur – Gregory B. Sparks, P.Eng., Geschäftsführer Metalle als QP-Unterzeichner mit Informationsbeitrag von Fiore

– Punkt 19 Marktstudien und Verträge – Gregory B. Sparks, P.Eng., Geschäftsführer Metalle als QP-Unterzeichner mit Informationsbeitrag von Fiore

– Punkt 20 Umweltstudien, Genehmigung und soziale oder gemeinschaftliche Auswirkungen – Gregory B. Sparks, P.Eng., Geschäftsführer Metalle als QP-Unterzeichner mit Informationsbeitrag von Fiore

– Punkt 21 Kapital- und Betriebskosten – Gregory B. Sparks, P.Eng., Geschäftsführer Metalle als QP-Unterzeichner

– Punkt 22 Wirtschaftliche Analyse – Gregory B. Sparks, P.Eng., Geschäftsführer Metalle als QP-Unterzeichner

– Punkt 25 Interpretationen und Schlussfolgerungen – Gregory B. Sparks, P.Eng., Managing Director Metals, und Sam J. Shoemaker, Senior Mining Engineer, unterzeichnen gemeinsam als QPs, mit substanziellem Beitrag von J. R. Kelso, Chief Metallurgist, der als Mitwirkender unterzeichnet

– Punkt 26 Empfehlungen – Gregory B. Sparks, P.Eng., Managing Director Metals, und Sam J. Shoemaker, Senior Mining Engineer, unterzeichnen gemeinsam als QPs, mit substanziellem Beitrag von J. R. Kelso, Chief Metallurgist, der als Mitwirkender unterzeichnet

Korrektur der Pressemitteilung vom 12. Mai 2020

In der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Mai 2020 mit dem Titel “Fiore Gold Ltd. fährt fort, die Oxid-Gold-Mineralisierung bei seiner Pan-Mine zu erweitern, einschließlich 74,7 Meter mit 0,74 g/t Gold und 15,2 Meter mit 2,60 g/t Gold”, war der Verweis auf die aktuellen Mineralreserven bei der Pan-Mine des Unternehmens falsch. Der korrigierte Verweis sollte lauten: Die jüngste nachgewiesene und wahrscheinliche Reservenschätzung mit Wirkung vom 30. September 2018 beläuft sich auf insgesamt 275.600 Goldunzen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,51 g/t Gold (0,015 Unzen/Tonne), wobei der Cutoff-Gehalt der Reserven in den Gruben North und Central 0,21 g/t Gold und in der Grube South 0,14 g/t Gold beträgt.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

– die Goldproduktion in der Pan Mine zu steigern und gleichzeitig die Reserven- und Ressourcenbasis zu vergrößern;

– die Exploration und Entwicklung des nahegelegenen Goldgesteinsprojekts voranzutreiben; und

– zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen

