FIR-Thementag ?Supply-Chain-Management?

Wertschöpfungsnetzwerke in turbulenten Zeiten

Aachen, 02.09.2020. Premiere im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus: Am 20. Oktober 2020 öffnet das FIR an der RWTH Aachen seine Türen für den FIR-Thementag ?Supply-Chain-Management ? Wertschöpfungsnetzwerke in turbulenten Zeiten?. Die Veranstaltung wendet sich an Vertreter aus der Industrie sowie an Logistikdienstleister, die von neuesten Erkenntnissen und Best Practices für die Gestaltung zukunftsfähiger, agiler und robuster Supply-Chains profitieren wollen.

Unternehmen sind heute Teil komplexer Wertschöpfungsnetzwerke mit vielen Akteuren, in denen Produktion und Logistik wie ein Uhrwerk ineinandergreifen. Gleichzeitig bewegen wir uns in einer Geschwindigkeit, in der es auf jedes Element der Supply-Chain und den reibungslosen Ablauf ankommt. Die Abhängigkeit des eigenen Unternehmens von anderen Akteuren in der Kette ist größer denn je. Die Gestaltung resilienter, globaler Lieferketten gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung und wird durch die Corona-Krise weiter befeuert.

Das FIR an der RWTH Aachen schafft mit dem Thementag ein Forum, das alle Aspekte der wertschöpfenden Gestaltung zukunftsfähiger Liefernetzwerke berücksichtigt. Mit Schwerpunkten in den Themenfeldern Risikomanagement, Planung, Transparenz und Technologien zeigt die Veranstaltung auf, wie Unternehmen ihre Supply-Chains aktiv und erfolgreich an aktuellen sowie zukünftigen Gegebenheiten ausrichten können.

Hochkarätige Referenten aus Forschung und Praxis geben in Vorträgen und Workshops praxisnahe Einblicke in neueste Entwicklungen, erfolgreiche Use-Cases und Anwendungen. Im Ausstellerforum haben die Teilnehmer Gelegenheit, Produkte und Lösungen für das Supply-Chain-Management live zu erleben und sich mit renommierten Lösungsanbietern auszutauschen.

Interessenten können bei Anmeldung bis zum 14.09.2020 noch zum günstigen Frühbuchertarif am FIR-Thementag teilnehmen.

Weitere Informationen: www.fir-thementag.de

Pressemeldung inkl. Bildmaterial: 2020-14.fir-pressemitteilungen.de