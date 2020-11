Fireblocks schließt Serie B Finanzierung über $30 Millionen unter Führung von Paradigm ab

Fred Ehrsam wird Mitglied des Board of Directors von Fireblocks; das Unternehmen will seine Präsenz in wichtigen globalen Märkten aggressiv ausbauen

Fireblocks ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986224-1&h=116210389&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986224-1%26h%3D2494746825% 26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fireblocks.com%252F%26a%3Dwww.fireblocks.com&a=www .fireblocks.com ) gab heute bekannt, dass es 30 Millionen Dollar Finanzierung aus der Serie B aufgebracht hat und bringt seine gesamte Serie-B-Finanzierung auf 46 Millionen Dollar. Diese Finanzierungsrunde wurde von Paradigm ( https://www.paradigm.xyz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986224-1&h=149624 7089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986224-1%26h %3D1328968729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.paradigm.xyz%252F%26a%3Dhttps%253A%2 52F%252Fwww.paradigm.xyz&a=https%3A%2F%2Fwww.paradigm.xyz) ) geleitet unter Beteiligung bestehender Investoren Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, Galaxy Digital, Digital Currency Group (DCG), und Cedar Hill Capital. Zeitgleich mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde wird Fred Ehrsam in das Board of Directors von Fireblocks aufgenommen. Ehrsam ist Mitgründer und Managing Partner bei Paradigm und Mitgründer von Coinbase.

“Fireblocks ist zur ersten Wahl für alle Unternehmen geworden, die bei Digital Assets einsteigen oder bestehende Operationen skalieren wollen”, sagte Ehrsam. “Das außerordentliche Wachstum des Fireblocks Network und seines Teams im letzten Jahr zeugt von dem enormen Wert, den es für Unternehmen und institutionelle Kunden geschaffen hat. Über die Verwahrung hinaus hat Fireblocks ein einfaches Krypto-Backend für alles, von Hedge-Fonds bis hin zu Fintech-Plattformen, geschaffen, das direkt an das Kryptosystem angeschlossen werden kann und Zugang zu jedem Handelsplatz, Liquiditätsanbieter, Lending-Anbieter, Kontrahenten und allen kryptonativen Anwendungen im Ökosystem ermöglicht.”

Seit seiner Gründung im Juni 2019 hat Fireblocks den Transfer von über 150 Milliarden Dollar an digitalen Assets für Unternehmen und institutionelle Kunden in Asien, Europa und Nordamerika ermöglicht. Mit der MPC-basierten Wallet-Infrastruktur und dem Netzwerk von Fireblocks für die sichere Verwahrung und Abwicklung haben Unternehmen wie Revolut, Celsius, BlockFi, PrimeTrust, Genesis, Nexo und andere ihre digitalen Asset-Dienste sicher erweitert oder neue eingeführt. Heute verfügt das Fireblocks Network über 160 aktive institutionelle Teilnehmer, darunter einige der größten Liquiditätsanbieter wie B2C2, Galaxy, Amber und Three Arrows.

“Weniger Komplexität und Kosten bei der Einführung und Expansion in neue Geschäftszweige im Bereich der digitalen Assets und Kryptowährungen brachten uns im dritten Quartal einen Anstieg des Kundenwachstums um 533%. Wir konnten einige der größten und innovativsten Unternehmen im Finanzbereich als Neukunden gewinnen oder ihre Aktivitäten vergrößern”, freute sich Michael Shaulov, der CEO von Fireblocks. “Der Markt für digitale Assets entwickelt sich schnell und zwar gleichzeitig überall auf der Welt. Mit der neuen Kapitalspritze werden wir mehr Mitarbeiter für die hauseigenen F&E-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten einstellen, um Produktinnovationen und Kundenwachstum in wichtigen geografischen Regionen weiter voranzutreiben.”

Um das schnelle Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, hat Fireblocks sein Team erweitert und begrüßt Matt Maloney als SVP of Global Sales . Er kommt von Cisco. Das Unternehmen möchte strategisch wichtige Neueinstellungen in den Bereichen Produkt, Technik und Kundenerfolg vornehmen.

Für das nächste Jahr strebt Fireblocks an, seine Dienstleistungen weltweit weiter auszubauen, neue Innovationen in den Bereichen digitaler Zahlungsverkehr, Banking und Transaktionen zu ermöglichen und die Sicherheit des Ökosystems digitaler Assets zu verbessern.

Für weitere Informationen über Stellenangebote besuchen Sie bitte: www.fireblocks.com/careers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986224-1&h=3076 49466&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986224-1%26 h%3D2175700763%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fireblocks.com%252Fcareers%26a%3Dwww .fireblocks.com%252Fcareers&a=www.fireblocks.com%2Fcareers)

Informationen zu Fireblocks

Fireblocks ist eine Plattform auf Unternehmensebene, die eine sichere Infrastruktur für die Verschiebung, Speicherung und Ausgabe digitaler Vermögenswerte bietet. Fireblocks ermöglicht es Börsen, Lending-1anbietern, Depotbanken, Banken, Trading Desks und Hedgefonds, digitale Asset-Operationen über das Fireblocks-Netzwerk und die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur sicher zu skalieren. Fireblocks hat den Transfer von über 150 Milliarden USD an digitalen Vermögenswerten gesichert und verfügt über eine einzigartige Versicherungspolice, die Vermögenswerte bei Speicherung und Transit abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=29862 24-1&h=3092224678&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D 2986224-1%26h%3D968660376%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fireblocks.com%252F%26a%3 Dwww.fireblocks.com&a=www.fireblocks.com .

