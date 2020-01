Firmenjubiläum: 15 Jahre Abel Systems!

Am 25. Januar 2005 wurde der IT-Dienstleister Abel Systems von Uwe Abel als Einzelfirma gegründet – alleine ist er aber bei Abel Systems schon lange nicht mehr.

Das Unternehmen blickt auf 15 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung im Bereich Managementsysteme zurück. Neben der Softwareentwicklung war es auch an zahlreichen Projekten der Entwicklung von web- und datenbankbasierten Anwendungen sowie Internet- und Intranetauftritten beteiligt.

Heute liegt der Fokus primär auf dem Produkt QM-Pilot, einem flexiblen und modularen Managementsystem. In der Vergangenheit wurde dieser hauptsächlich auf dem schweizer Markt vertrieben. Bisher wurde der QM-Pilot mit knapp 300 Kunden fast ausschliesslich auf dem schweizer Markt vertrieben. In Zukunft soll auch der deutsche und der österreichische Markt bedient werden. Die Entwicklung von zwei neuen Zusatzmodulen für das Organisations- und Auditmanagement in den vergangenen 12 Monaten war ein grosser Schritt, um mit dem QM-Pilot noch attraktiver auf dem Markt der Qualitätsmanagement-Systeme zu werden.

Die Eventmanagementsoftware TECSOS zur Planung, Verwaltung und Abwicklung von Werksführungen ist der zweite Schwerpunkt des Baseler Unternehmens.

Die Software wird bereits seit 15 Jahren, primär von sehr grossen Unternehmen im Automobil und Luftfahrt Sektor zur Organisation Ihrer Besuchergruppen verwendet. Der Funktionsumfang, den TECSOS hier abdeckt, reicht von der Onlinebuchung mit Bezahlung bis zur Lohnabrechnung der Werkführer.

Mit einer kompletten technischen Neuentwicklung im vergangenen Jahr entstand die dritte Generation der Software. Diese wurde neben der aktuellen Technik auch mit einem modernen Userinterface, das auch Mobile fähig ist, ausgestattet und ist durch seine hohe Konfigurierbarkeit sehr umfänglich an die Bedürfnisse der Unternehmen anpassbar. Der Funktionsumfang wurde noch mal deutlich erweitert und die Software bietet nun noch flexiblere Einsatzmöglichkeiten z.B. für die Verwaltung von Veranstaltungen und ähnliches.

Abel Systems

Hochbergerstrasse 60C

4057 Basel

Tel. +41 (0) 61 205 60 20

Mail: info@abel-systems.ch

www.abel-systems.ch

Rechtsform: Einzelfirma

Inhaber: Uwe Abel

Produkte:

QM-Pilot – flexibles und modulares Managementsystem

TECSOS: Eventmanagementsoftware für Werksführungen