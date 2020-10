Firmenkontaktmesse FiKoM an der Hochschule Kaiserslautern

In diesem Jahr beschreitet das Team des Referats Wirtschaft und Transfer der Hochschule Kaiserslautern mit seiner jährlich stattfindenden Firmenkontaktmesse, FiKoM, neues Terrain. Unter dem Motto: ?Connect to business. Uploaded.? wird die Messe, die Studierende und Unternehmen miteinander vernetzt und vom 29. Oktober bis 5. November stattfindet, vollständig in den virtuellen Bereich verlegt.

Die Messe wird in 2020 zum 10. Mal ausgerichtet und ist mittlerweile fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Hochschule. Sie angesichts der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen, kam nicht in Frage. Es wurde vielmehr ein innovatives Veranstaltungskonzept entwickelt und so ein zeitgemäßes und für alle Beteiligten ansprechendes Angebot gestaltet. Damit einher geht die zeitliche Ausdehnung vom Messetag zur Messewoche: Studierende und Unternehmen haben so die Möglichkeit, sich stressfrei und mit höchster Flexibilität zu begegnen.

Das Konzept basiert auf drei Säulen: Der Präsentation der Unternehmen im Career-Gate. Hier können Firmenprofile, Videos, Stellenanzeigen etc. eingestellt werden. Eine 2. Säule sind virtuelle Begegnungsräume. Hier wird das physische Messegeschehen aufgegriffen, indem spontane Begegnungen ebenso wie fest vereinbarte 1:1-Gespräche möglich sind. Die 3. Säule umfasst virtuelle Live-Sessions: Unternehmen können sich den Fragen von Studierenden im Format ?Hot Seat? stellen, in Form eines ?Inspirierenden Impuls? über aktuelle und relevante Themen sprechen oder sich zusammen mit einem anderen Unternehmen in einem ?Fishbowl? präsentieren: Alle Formate werden gestreamt und stehen den Studierenden der HS KL danach noch für eine gewisse Zeit on demand zur Verfügung.

Viele der rund 35 teilnehmenden Unternehmen sind bereits zum wiederholten Mal als Aussteller dabei und der Hochschule auch in anderen Zusammenhängen als langjährige Partner verbunden. Dies bezieht sich auf die Bereiche F&E ebenso wie auf duale, kooperative Angebote wie unser duales Studienmodell KOSMO oder das Deutschlandstipendium.

Mehr Info unter: http://www.hs-kl.de/kontaktmesse

Plakat zur Veranstaltung