Firmenkredit in 10 Minuten: online, diskret, unbürokratisch und kostengünstig!

Für einen Firmenkredit zur Hausbank gehen und wochenlang auf die Kreditzusage warten, war damals.

Das moderne FinTech Unternehmen Teylor setzt neue Maßstäbe in der Firmenfinanzierung: Die vollständig-digitalisierte Kreditplattform Teylor kann Kreditanträge schneller bearbeiten, da der komplette Antragsprozess digitalisiert und automatisiert abläuft. Während bei der Bank ein Bankangestellter manuell jeden Antrag prüft, erfolgt die Prüfung bei Teylor komplett automatisch.

Der von Teylor selbst entwickelte digitale Antragsprozess erlaubt es Kreditsuchenden, innerhalb von 10 Minuten unverbindlich die Kreditkonditionen zu berechnen. Dabei können Kredite von bis zu 450.000 Euro innerhalb von zwei Werktagen ausgezahlt werden, ganz ohne Sicherheiten.

Der Teylor Kredit steht aktuell Unternehmen der Rechtsformen GmbH, GmbH & Co. KG und AG zur Verfügung. Das Angebot soll auf weitere Gesellschaften und Unternehmensformen ausgeweitet werden.

Vollständig digitalisierter Antragsprozess erlaubt Angebot in 10 Minuten!

Das FinTech Kreditunternehmen Teylor setzt mit seinem voll-digitalen Antragsverfahren neue Standards in der Kreditfinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbständige und Gewerbetreibende. Die notwendigen Angaben beim Antragsprozess beschränken sich auf die wesentlichen Informationen, so dass ein Firmenkredit schnell und einfach, in wenigen Minuten, beantragt werden kann.

Der gesamte Kreditantrag wird online erstellt und die Antragsteller erhalten bei positiven Prüfung sofort ein Angebot. Teylor-Kunden bleibt der Gang zur Bankfiliale erspart.

Der Teylor-Kredit soll den Bedürfnissen der Kunden entgegenkommen. Für einen Kredit benötigen KMU, Selbstständige und Gewerbetreibende keine Sicherheiten. Das KMU-Darlehen von Teylor ist nicht zweckgebunden und kann in den verschiedensten Branchen für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt werden.

Fazit: Ein unverbindliches und kostenloses Angebot gibt es bereits in weniger als 10 Minuten. Die Auszahlung erfolgt in 2 Arbeitstagen. Sicher, schnell und digital.

Vollständiger Beitrag und Online-Zugang zu Teylor unter: