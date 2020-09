Firmenverlag24 im Suchmaschinenmarketing

Eine gute Suchmaschinenposition ist in der heutigen Welt das A und O für Firmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen an den Mann bringen möchten. Diese Position erreicht man zum einen durch gezieltes Suchmaschinenmarketing, also SEO. Das bedeutet, dass die Webseite entsprechend inhaltlich gestaltet und suchmaschinentechnisch präpariert ist.

Gerade regionale Anbieter haben oftmals das Nachsehen, denn wenig inhaltsreiche, dafür aber umso besser optimierte Seiten blockieren die vorderen Ränge in den Suchmaschinen.

Firmenverlag24 ist angetreten, um Firmen die Möglichkeit zu bieten, sich im Internet zu präsentieren. Dadurch ist es möglich, nicht nur national, sondern auch international bekannter zu werden. Zur Auswahl stehen drei Pakete mit jeweils unterschiedlichem Leistungsumfang.

Grundsätzlich hat jede Firma auf http://www.firmenverlag24.de die Möglichkeit, sich persönlich auf der Seite vorzustellen. Auch die Firmenadresse ist bereits im Basispaket enthalten. Die Microsite, die die Firma zur Verfügung bekommt, wird natürlich auch in den gängigen Suchmaschinen angemeldet. Grundsätzlich sind auch in jedem Paket Suchworte enthalten. Die Anzahl richtet sich nach der Größe des Pakets.

Wenn es etwas mehr sein darf

Auch eine umfangreichere Firmenpräsentation ist auf dem Firmenverlag24 möglich. In den Paketen Komfort und Premium kann man als Firma das Firmenlogo einstellen. Das schafft für den Besucher einen zusätzlichen Wiedererkennungseffekt. Schließlich findet sich das Logo dann nicht nur auf dem Portal, sondern auch auf der Webseite und weiteren Werbematerialien. Ein optimierter und firmenbezogener Beschreibungstext sorgt für noch mehr Content. Dieser Inhalt wird vom Firmenverlag24 eingestellt. So kann sich der Interessent bereits auf dem Firmenverlag24 genauer über die ihn interessierende Firma informieren. Zusätzlich wird der Eintrag auf die Region optimiert. So haben gerade regionale Anbieter einen Vorteil, denn sie werden noch gezielter gefunden.

In den Paketen Komfort und Premium sind auch Änderungen leichter vorzunehmen. So ist es kostenlos möglich, lediglich durch einen Anruf die Firmendaten ändern zu lassen. Auch das Logo kann in diesen Paketen kostenlos telefonisch zur Änderung in Auftrag gegeben werden. Selbst die zusätzlichen Bilder, die im Portal vorhanden sind, können telefonisch abgeändert werden.

Wer die Erstellung einer Stellenanzeige bislang kompliziert fand, ist ebenfalls in den Komfort- und Premiumpaketen optimal aufgehoben, denn hier genügen dem Firmenverlag24 lediglich die Angaben des Kunden und schon kann eine Stellenanzeige gestaltet werden. Ebenso werden Branchennews nach Vorlage erstellt. Newseinträge sind heutzutage für Firmen quasi unerlässlich, denn einen solchen Newseintrag empfindet der Kunde tendenziell als nicht ganz so werbend. Er wird daher die darin enthaltenen Informationen als wahr annehmen und so hat die Firma einen Vertrauensbonus.

Nicht zuletzt enthalten die größeren Pakete Komfort und Premium auch mehr Suchworte, die bereit gestellt werden. Je mehr Suchworte zur Verfügung stehen, desto genauer kann das Suchergebnis ausfallen, denn man kann sich immer weiter spezialisieren.