First Graphene: Langwierige PureGraph-Tests mit exzellentem Ergebnis!

Was lange währt, wird endlich – ausgezeichnet! Die Graphengesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) legt heute die Ergebnisse von Feldtests an durch ihr PureGRAPH-Produkt verstärkten Baggerschaufelauskleidungen für die Bergbauindustrie vor. Und diese bescheinigen den Graphenprodukten eine sechsmal längere Lebensdauer als dem konventionellen Produkt!

Die Verschleißauskleidungen aus Kautschuk sind ein wesentlicher Bestandteil der aus Stahl hergestellten Bergbaumaschinen und bieten eine belastbare Schicht, die die Stahlgeräte während der Erzverarbeitung vor Abriebverschleiß schützt. Die Verschleißauskleidungen werden regelmäßig ausgetauscht. Logischerweise ist es von großem Vorteil, wenn der Zeitraum zwischen dem Austausch verlängert werden kann – je länger desto besser. Denn damit sinken nicht nur die Kosten für die Auskleidungen selbst, es kann auch der Durchsatz der Mine entsprechend gesteigert werden, da die Maschinen länger arbeiten können!

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

