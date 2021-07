First Mining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2021 bekannt



Die Aktionäre genehmigen die Ausschüttung von Treasury Metals-Aktien und -Warrants

30. Juni 2021 – Vancouver, Kanada – First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die am 30. Juni 2021 virtuell in Vancouver stattfand (die Jahreshauptversammlung 2021), bekannt zu geben.

Auf der Jahreshauptversammlung 2021 waren insgesamt 283.475.512 Stammaktien von First Mining vertreten, was zum Stichtag am 3. Mai 2021 40,63 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Die Aktionäre stimmten über alle vorgebrachten Angelegenheiten ab, einschließlich der Genehmigung eines Sonderbeschlusses (der Arrangement-Beschluss) in Verbindung mit der Ausschüttung von Aktien und Warrants von Treasury Metals Inc. (Treasury Metals) an die Aktionäre von First Mining (die Ausschüttung). Die Abstimmung für den Arrangement-Beschluss zur Genehmigung der Ausschüttung lautete wie folgt:

Arrangement-Beschluss

Ergebnis der Stimmen % dafür Stimmen % dagegen

Abstimmung dafür dagegen

Beschlossen 216.002.6397,72 % 5.042.344 2,28 %

3

Darüber hinaus wurden alle fünf im Rundschreiben des Unternehmens vom 18. Mai 2021 (das Rundschreiben) aufgeführten Kandidaten für die Wahl in das Board of Directors wie folgt gewählt:

Wahl der Directors

Kandidat Stimmen % dafür Enthaltung%

dafür en Enthaltun

gen

Keith Neumeyer 215.855.3297,65 % 5.189.649 2,35 %

8

Raymond Polman 216.653.5498,01 % 4.391.436 1,99 %

1

Daniel W. 217.241.4998,28 % 3.803.479 1,72 %

Wilton 8

Richard Lock 214.476.3897,03 % 6.568.594 2,97 %

3

Leanne Hall 215.650.3797,56 % 5.394.602 2,44 %

5

Im Anschluss daran, wurde PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional Accountants, erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens ernannt:

Ernennung des Wirtschaftsprüfers

Ergebnis der Stimmen % dafür Enthaltung%

Abstimmung dafür en Enthaltun

gen

Beschlossen 281.989.4599,48 % 1.486.054 0,52 %

8

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2021 sind auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar.

Wir freuen uns über die hervorragende Wahlbeteiligung auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Nachdem unsere Aktionäre der Ausschüttung zugestimmt haben, freuen wir uns, an die Aktionäre von First Mining im Zusammenhang mit unserem Verkauf des Goldprojekts Goldlund an Treasury Metals Wert zurückzuführen und dass alle unsere Aktionäre direkte Aktionäre von Treasury Metals werden, sagte Dan Wilton, CEO von First Mining. Wir werden nun die endgültige gerichtliche Genehmigung für die Ausschüttung einholen und wir erwarten, diese innerhalb der nächsten Woche zu erhalten.

First Mining wird beim Obersten Gerichtshof von British Columbia eine endgültige Genehmigung in Bezug auf die Ausschüttung beantragen (die endgültige Genehmigung) und erwartet, diese am 5. Juli 2021 zu erhalten. Sobald dem Unternehmen die endgültige Genehmigung vorliegt, wird es eine Pressemitteilung veröffentlichen, um seine Aktionäre darüber zu informieren, dass es die endgültige gerichtliche Genehmigung für die Ausschüttung erhalten hat und es wird das endgültige Datum der Ausschüttung sowie das Datum, an dem die Ausschüttung stattfinden wird, bestätigt.

First Mining möchte alle bestehenden und potenziellen Aktionäre daran erinnern, dass, solange Sie zum endgültigen Stichtag für die Ausschüttung Aktionär von First Mining sind, Sie das Recht haben, Ihre anteilige Beteiligung an den Treasury Metals-Aktien und -Warrants zu erhalten, die an die Aktionäre von First Mining ausgeteilt werden.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen konzentriert. Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada. Die Ergebnisse einer positiven Vormachbarkeitsstudie (PEA) für das Goldprojekt Springpole wurden von First Mining im Januar 2021 bekannt gegeben. Die Genehmigungsaktivitäten sind im Gange und die Einreichung einer Umweltverträglichkeitserklärung (Environmental Impact Statement – EIS) für das Projekt ist für 2021 geplant. Außerdem hat das Unternehmen eine umfangreiche Beteiligung an Treasury Metals Inc., die den Goldprojekten Goliath-Goldlund in Richtung Konstruktion voranbringt. First Minings Liegenschaftsportfolio im Osten Kanadas umfasst auch die Goldprojekte Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. vorangebracht wird), Cameron, Hope, Duparquet, Duquesne und Pitt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer, President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Janet Meiklejohn, Vice President, Investor Relations

Direktwahl: +1 604 639 8825

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827

E-Mail: info@firstmininggold.com

www.firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen – einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 – stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwarten, voraussehend, glauben, planen, herausragend, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, möglich, eventuell, Möglichkeiten, Strategie, Ziele, Chancen, anvisieren oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten“, würden oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: (i) den Zeitplan für den Erhalt der endgültigen Genehmigung in Verbindung mit der Ausschüttung; (ii) den Zeitpunkt für alle zukünftigen Pressemeldungen von First Mining in Bezug auf die endgültige Genehmigung und/oder die Ausschüttung; (iii) alle Termine in Bezug auf die Ausschüttung, einschließlich desendgültigen Stichtags der Ausschüttung und des Datums, an dem die Ausschüttung durchgeführt wird; (iv) die Anzahl der Aktien und Warrants von Treasury Metals, die an die Aktionäre von First Mining zum endgültigen Stichtag der Ausschüttung ausgegeben werden; und (vi) den Zeitpunkt für die Einreichung einer EIS für das Goldprojekt Springpole. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen von First Mining oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Geschäftstätigkeit, der Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens, die durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, wie COVID-19, und durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, wie COVID-19, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Head-Office führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Grundstücken. sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedar.com eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!