FIS und NEXUS / SWITSPOT schließen Vertriebspartnerschaft

Viele Unternehmen erkennen die Vorteile der Digitalisierung im Personalwesen und führen moderne Personalmanagementsysteme ein. Um Kunden bei der Digitalisierung der HR-Prozesse optimal zu unterstützen, beschließen die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH und NEXUS / SWITSPOT im Oktober 2019 eine Vertriebspartnerschaft. Kunden profitieren nun von den langjährigen Erfahrungen und umfassenden Fachkenntnissen der beiden Partner im SAP-Personalmanagement.

Die Partnerschaft fokussiert sich auf die Vertriebs- und Beratungsaktivitäten zu SAP SuccessFactors. Die intelligente Cloud-Lösung, mit hoher Performanz im Talentmanagement, ermöglicht das zentrale Management der HR-Aktivitäten im gesamten Mitarbeiterlebenszyklus in nur einem System.

Der Tätigkeitsschwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter SAP-Optimierungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Der SAP Gold Partner bringt langjährige Expertise im Bereich SAP HCM und erste Erfahrungen aus Projekten zu SAP SuccessFactors in die Partnerschaft ein. Der HR-Full-Service-Anbieter NEXUS / SWITSPOT mit Sitz in Neckarsulm ist SAP Silver Partner im Bereich SAP HR / HCM-Service. Das Beratungshaus mit Mittelstandsfokus beschäftigt zahlreiche SAP-zertifizierte Berater und Vertriebsexperten für SAP SuccessFactors.

Im Rahmen der Vertriebspartnerschaft bündeln die beiden Unternehmen ihr Vertriebs- und Beratungs-Know-how, um die Digitale Transformation der HR-Prozesse ihrer Kunden gemeinschaftlich erfolgreich voranzutreiben.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 700 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland. Das Tochterunternehmen FIS-SST ist kompetenter Ansprechpartner für Projekte rund um das Thema Nearshoring. Kollaborative Lösungen für die komfortable und sichere Prozessabwicklung verschiedener Unternehmen auf gemeinsamen Plattformen werden im Tochterunternehmen FIS-iLog entwickelt.