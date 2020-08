FITS.DAYS 2020-Daily Bootcamps – Einen Monat Innovation

An 20 Tagen erwarten die Teilnehmer 20 interessante Innovationssessions zu verschiedensten Themen rund um die Digitalisierung Ihres Unternehmens.

Jede Woche startet Fink IT mit einem neuen spannenden Themenbereich, vorgetragen durch externe sowie firmeninterne Speaker.

Unsere Innovationssessions werden ausschließlich online und für jeden kostenfrei zur Verfügung gestellt. So bietet sich die Möglichkeit, bequem vom Büro oder dem Homeoffice aus, Einblicke in die neuesten Themen der Branche zu erhalten und sich in einer abschließenden Fragerunde mit Experten auszutauschen.

Neptune DXP Week – 05.10. – 09.10.2020

Mit der Neptune DXP Week startet Fink IT-Solutions in die erste Woche der Daily Bootcamps. Teilnehmer dürfen auf interessante Beiträge rund um das Thema “Mobilisierung von Geschäftsprozessen” gespannt sein. Wer vor der Herausforderung steht, seine bestehenden Prozesse im SAP oder auch im nonSAP Umfeld schnell und effektiv für seine Anwender auf mobilen Endgeräten bereitzustellen, sollte die Chance nicht verpassen.

Unser Highlight der Woche ist der Vortrag unseres Partners und Hauptsponsors Neptune Software GmbH am Dienstag: Christoph Garms wird in seinem Vortrag skizzieren, wie Unternehmen ihren –Digital Core– sauber halten und gleichzeitig auf unternehmensspezifische Innovation setzen können.

Montag, 05.10.2020: Mobile Instandhaltung mit Neptune DXP & der FITS/IH-Suite

Dienstag, 06.10.2020: Neptune Software – Der Sidekick zur erfolgreichen S4/HANA Migration

Mittwoch, 07.10.2020: Mobile Prozesse für SAP und non SAP – Zwei Fliegen mit einer Klatsche durch die Neptune DXP

Donnerstag, 08.10.2020: Neptune DXP in der SAP Cloud Platform

Freitag, 09.10.2020: Mobile Text Recognition für Fiori Apps mit der Neptune DXP

SAP S/4HANA Week – 12.10. – 16.10.2020

In Woche 2 der FITS.DAYS 2020 – Daily Bootcamps widmen wir uns in unseren Online-Sessions dem Schwerpunkt S/4HANA. Es wird einen Einblick in den Best Practice Ansatz “Model Company” zur Einführung von S/4HANA geben. In den weiteren Innovationssessions erwartet die Teilnehmer eine Erarbeitung der Themen rund um die Geschäftspartner-Umstellung und das neue Outputmanagement in S/4HANA. Abgerundet wir die 2. Woche mit einem Einblick in die Lösung SAP Document Compliance und dem S/4 Reporting mit der SAP Analytics Cloud.

Unser Highlight der Woche: Der Vortrag unseres Kunden BwFuhrparkSERVICE GmbH am Montag. Stephan Betzler erläutert in seinem Vortrag die Model Company als zentrales Element der Projektmethode “SAP Activate”. Darüber hinaus wird dargestellt, wie ein Business Case für den Kauf einer Model Company berechnet wird und wie man mittels einer strukturierten Fit/Gap Analyse die weitere Projektierung einer SAP Einführung plant und durchführt.

Montag, 12.10.2020: SAP Model Company – “Ausprobieren, statt Blueprints schreiben” – Zurück zum Standard mit einer SAP Model Company – BwFuhrparkSERVICE GmbH

Dienstag, 13.10.2020: S/4HANA Output Management – Überblick und Konfiguration

Mittwoch, 14.10.2020: SAP S/4HANA Geschäftspartner-Umstellung

Donnerstag, 15.10.2020: Ausgehende XRechnung mit SAP Document Compliance erstellen und versenden – SAP ERP und SAP S/4HANA

Freitag, 16.10.2020: S/4 Reporting – Der perfekte Einstieg mit der SAP Analytics Cloud

Enterprise Content Management und Process Mining Week – 19.10. – 23.10.2020

In der 3. Woche erwartet die Interessenten in unseren Online-Sessions eine Mischung aus den Themen Input Management mit SAP Cloud Platform Integration und OpenText Vendor Invoice Management, die Analyse des Contents mit Process Mining, sowie die Verwaltung von Content mit OpenText Extended ECM. Abgerundet wird die Woche mit Einblicken in die ECM-Strategie in S/4HANA.

Unser Highlight der Woche ist der Vortrag unseres Kunden BwFuhrparkSERVICE GmbH am Mittwoch.

Montag, 19.10.2020: Vendor Invoice Management: Simple Mode vs. Classic Mode

Dienstag, 20.10.2020: Vertrags- und Beschaffungsmanagement mit OpenText Extended ECM

Mittwoch, 21.10.2020: Process Mining – Erste Erfahrungen aus einem Tool-Vergleich – BwFuhrparkSERVICE GmbH

Donnerstag, 22.10.2020: SAP Cloud Platform Integration – Quick Steps zum ersten Integrationsszenario

Freitag, 23.10.2020: Die S/4HANA ECM Ziellandschaft mit SAP Standard und OpenText Lösungen

SAP Cloud Platform, E-Mobility & Fleet Management Week – 26.10. – 30.10.2020

In der letzten Woche der FITS.DAYS 2020 – Daily Bootcamps präsentiert Fink IT-Solutions spannende Beiträge rund um die innovativen Themen SAP Cloud Platform, E-Mobility & Fleet Management.

Unternehmen, die derzeit von den steigenden Mobilitätsanforderungen betroffen sind, finden hier alle Antworten auf Ihre Fragen. Neben der Lösung im Mobilitätsumfeld, wird in dieser Woche auch die neue SAP Cloud Platform Lösung der Fink IT, der “FITS/CV-Manager”, zur professionellen Erstellung von Lebensläufen vorgestellt.

Unser Highlight der Woche: Der Vortrag unseres Partners und Premiumsponsors Smart City System GmbH am Montag.

Montag, 26.10.2020: Digitale Parkraumlösung für Unternehmen – Wir optimieren Ihre Parksituation

Dienstag, 27.10.2020: Intelligentes Fuhrparkmanagement und Connected Car mit der FITS/eMobility Cloud?

Mittwoch, 28.10.2020: E-Mobility – Administration der Ladeinfrastruktur und Payment Services mit der FITS/eMobility Cloud?

Donnerstag, 29.10.2020: Live Auswertungen mit der SAP Analytics Cloud auf Basis der HANA DB

Freitag, 30.10.2020: Professionelles Management von Lebensläufen mit dem FITS/CV-Manager

Jetzt kostenfrei einen der limitierten Plätze sichern: https://www.fink-its.de/fits-days-2020-daily-bootcamps.html