Fixando bietet Unterstützung bei technischen Problemen sowie in Haushalt und Familie an

Die Online Plattform Fixando, die sich auf die Verbindung von lokalen Dienstleistern und Kunden spezialisiert hat, hat heute angekündigt nun auch Unterstützung bei technischen Problemen, sowie im Haushalt und in der Familie anzubieten. Damit erweitert die Online Plattform für lokale Dienstleistungen ihr Angebot um diese zwei Überkategorien.

?Gerade bei der Installation von Elektrogeräten, wie Backöfen, Geschirrspülern und Waschmaschinen benötigen viele Menschen Unterstützung von einem Profi?, erläutert Sebastian Christoffer, verantwortlicher Marketingleiter von Fixando für die DACH Region. ?Und das gleiche gilt quasi auch für andere, regelmäßigere Arten der Unterstützung im Haushalt, wie zum Beispiel die Altenpflege oder das Babysitten?, erläutert Filipa Ferreira, Produktmanagerin von Fixando weiter: ?Deshalb haben wir uns entschieden diese beiden neuen Kategorien aufzunehmen!?

Das Aufgeben einer Anfrage auf der Online Plattform ist denkbar einfach. Interessierte beantworten dazu einen kurzen Fragebogen, mit dem die Wünsche und Vorstellungen des Kunden abgefragt werden. Diese Zusammenfassung erhalten dann alle potentiell in Frage kommenden Dienstleister, die dann ihr Angebot abgeben. ?Wir möchten die Beauftragung von lokalen Dienstleistungen so einfach wie nur irgendwie möglich machen ? und da zählen die Bereiche technischer Service sowie Haushalt und Familie definitiv mit dazu!?, erläutert Gründer Miguel Mascarenhas die Ziele der Online Plattform.

Wer also zum Beispiel einen Babysitter oder einen Installateur für seine neue Waschmaschine sucht, der findet bei Fixando sicher einen qualifizierten Dienstleister aus seiner Umgebung. Fixando ist aktuell neben den Ländern der DACH-Region vor allem auf der iberischen Halbinsel, also in Spanien und Portugal, aktiv.