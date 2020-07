Fleischerhandwerk der Zukunft!

Wie sehen digitale Geschäftsmodelle und neue Produkte in Fleischerei und Metzgerei aus? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Fachkonferenz ?Meat & Greet 2020?.

Wie sieht moderne Unternehmensführung in einer Metzgerei aus? Die Konferenz steht im Zeichen von Neuheiten, Trends und Effizienz. Elf Referenten erläutern Design Thinking, Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Personalbindung im Fleischerhandwerk. Blicke hinter die Kulissen gibt es bei der Besichtigung der Hofgrillhütte Jais in Luttenwang. Zudem erhalten Teilnehmende spannende Fachvorträge und aufschlussreiche Best Practices. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Entscheider aus den Bereichen Fleischerwirtschaft, Metzgerei, Fleisch- und Wursteinzelhandel, Fachplaner und Industrieplaner.?

Konferenz: Meat & Greet 2020

Fleischerhandwerk und Metzgerei der Zukunft

14./ 15. September 2020 in Fürstenfeld

www.management-forum.de/meatandgreet