Fleischproduktion 2019 um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr gesunken / Unternehmen erzeugen weniger Schweinefleisch, aber mehr Rind- und Geflügelfleisch

Im Jahr 2019 haben die gewerblichen Schlachtbetriebe in

Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen 59,7 Millionen Schweine, Rinder,

Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Einschließlich des Geflügels erzeugten

die Unternehmen insgesamt knapp 8,0 Millionen Tonnen Fleisch. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die erzeugte Fleischmenge damit

gegenüber 2018 um 1,4 %. Der Rückgang ergibt sich aus der geringeren

Schweinefleischerzeugung, während die Produktion von Rind- und Geflügelfleisch

gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

Schweinefleisch: Schlachtmenge um 2,6 % gesunken

Mit 55,1 Millionen geschlachteten Tieren im Jahr 2019 ging die Zahl der

geschlachteten Schweine gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 3,0 % zurück. So

verringerte sich die Zahl der geschlachteten Schweine inländischer Herkunft um

3,4 % auf 51,8 Millionen Tiere, während die Zahl importierter und in Deutschland

geschlachteter Schweine um 2,7 % auf 3,3 Millionen anstieg. Insgesamt wurden

2019 dadurch 5,2 Millionen Tonnen Schweinefleisch und damit 2,6 % weniger als

2018 produziert.

Rindfleisch: Schlachtmenge um 0,9 % gestiegen

Die Zahl geschlachteter Rinder sank 2019 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 % auf 3,5

Millionen Tiere. Da aber das durchschnittliche Schlachtgewicht zunahm, stieg die

Schlachtmenge im Jahr 2019 um 0,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,1 Millionen

Tonnen Rindfleisch.

Geflügelfleisch: Schlachtmenge um 0,8 % gestiegen

Die Menge an erzeugtem Geflügelfleisch lag 2019 mit 1,6 Millionen Tonnen um 0,8

% über dem Vorjahreswert. Es wurde 1,5 % mehr Fleisch von Jungmasthühnern

erzeugt. Auch die Erzeugung von Putenfleisch (Truthuhnfleisch) erhöhte sich um

0,7 %.

Zehnjahresvergleich: Schlachtmenge von Geflügel seit 2009 um 22 % gestiegen

Von 2009 bis 2019 ist die Menge an erzeugtem Geflügelfleisch um 22 % gestiegen,

während die produzierte Menge an Schweine- und Rindfleisch – mit leichten

Schwankungen in einzelnen Jahren – in etwa auf dem gleichen Niveau geblieben

ist.

Zeitreihen über die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik können über die

Tabellen 41331 und 41322 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

http://www.destatis.de zu finden.

Weitere Auskünfte:

Tierhaltung und Fischerei,

Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 60,

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

Telefon: +49 611-75 34 44

www.destatis.de/kontakt

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4511476

OTS: Statistisches Bundesamt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell