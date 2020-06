Flexibel einsetzbare Stele für Digital Signage Anwendungen

Mit der “DS Stele” präsentiert der deutsche Digital Signage Pionier IAdea Deutschland ein beidseitiges Anzeigesystem für Informationen und Werbemaßnahmen. Die in Deutschland produzierte Stele ist 195 cm hoch, 61,6 cm breit und 15 cm tief und beherbergt sowohl auf der Vorder- als auch Rückseite ein 43-Zoll-Touchscreen mit dem sich unkompliziert Informationen oder Werbung aus der IAdea-Deutschland-Cloud ausspielen lassen.

Stelen sind für Informationen oder Werbung ideal, da diese sich nahezu überall flexibel aufstellen lassen. Ob im Einzelhandel, Gastronomie oder Unternehmen – überall ist die Stele ein Blickfang, der aufmerksamkeitsstark Werbung oder Informationen transportiert. Als Touchscreensystem lassen sich auch interaktive Digital Signage Anwendungen problemlos mit dem zugehörigen Content-Management-System “DS Channel” verwirklichen.In Zeiten der Corona-Pandemie mit den unterschiedlichsten Auflagen in den verschiedenen Branchen lässt sich die DS-Stele insbesondere auch als Wegeleitssystem, als Trenner unterschiedlicher Bereiche oder schlicht als flexibles Informationspanel nutzen, um beispielsweise Kunden die Verhaltensweisen bei ihrem Besuch der Lokation zu erläutern.Entsprechende Inhalte lassen sich mit dem mitgelieferten Content-Management-System “DS Channel” auch von Nicht-Digital-Signage-Profis intuitiv erstellen. Dabei wird das Content-Management-System in deutschen Rechenzentren gehostet und lässt sich orts- und zeitunabhängig bedienen. “Die DS-Stele bietet Produktpräsentation genau den richtigen, wirkungsvollen Rahmen. Beidseitig mit einem 43-Zoll-Touch-Signboard ausgestattet erzielt die Stele eine optimale Außenwirkung. Ob Drogerie, Fashion, Autohaus oder als Wegeleitsystem – die Einsatzmöglichkeiten der hochformatigen DS-Stele sind vielfältig und eignen sich für den unterschiedlichsten Content. Die optionale Nutzbarkeit der Touch-Funktion eröffnet mehr Spielraum für die Gestaltung und macht die DS-Stele zur idealen E-Commerce-Lösung am Point-of-Sale”, erläutert der Dipl. Kfm. Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter von IAdea Deutschland.

Backgrounder zur Digital-Signage-Software “DS Channel” aus der deutschen Cloud

Komfortable und kostengünstig lassen sich Inhalte kreieren, überwachen und steuern mit dem IAdea-Deutschland-eigenen CRM-System “DS-Channel”, welches aus der Cloud in deutschen Rechenzentren bereitgestellt wird. DS-Channel ist für die ersten drei Jahre kostenfrei, wird in der IAdea-Deutschland-Cloud gehostet und lässt sich zu jeder Zeit an jedem Ort bedienen. Dies sind mitunter auch die wichtigsten Vorzüge des Cloud-Computing und warum IAdea Deutschland mit “DS-Channel” eine eigene native Digital-Signage-Cloud-Kommunikationsplattform zur Verfügung stellt.

Mit DS-Channel lassen sich sowohl einzelne Media-Player, Signboards oder Videowalls steuern, verwalten und überwachen als auch umfangreiche über die Cloud zentrierte Digital-Signage-Netzwerke aufbauen.

Die Digital-Signage-Kommunikationsplattform DS-Channel ist in Verbindung mit den DS-Channel-Media-Playern, Signboards, Videowalls von IAdea Deutschland für die ersten drei Jahre kostenfrei. Danach kostet die Lizenz für DS-Channel lediglich 36 Euro pro Player und Jahr.

Die Vorteile von DS-Channel sind dabei vielfältig: Alle Digital-Signage-Inhalte werden über das Content-Management-System zentral in der Cloud erstellt und von dort über die Playlisten an die entsprechenden Media-Player ausgespielt. Vor Ort wird demnach kein technisches Personal erforderlich und die Erstellung, Steuerung und Überwachung der Inhalte kann von jedem Ort und zu jeder Zeit erfolgen.

Mit DS-Channel lässt sich für nahezu jeden Einsatzzweck über alle Branchen hinweg eine zentrale Digital-Signage-Plattform aufbauen. Das zugrundeliegende Content-Management-System von DS-Channel ist dabei so intuitiv, dass auch Nicht-Digital-Signage-Spezialisten anspruchsvolle Inhalte auf ihre digitalen Werbeflächen “zaubern” können. Hilfreich dabei sind auch die zahlreichen vorgefertigten Designvorlagen. Die robusten Media-Player unterstützen dazu alle gängigen Bildschirmgrößen und -Formate sowie Kiosk-Systeme und Videowalls.

Neben den Vorzügen der Cloud und deren kostenfreien Anbindung sowie dem intuitiven Content-Management-System bietet DS-Channel zahlreiche weitere Benefits, wie unter anderem

? die Eignung sowohl für Einzelsysteme, kleine Netzwerke bis hin zu hochskalierbaren Cloud-zentrierten Digital-Signage-Netzwerken mit tausenden von Standorten und Displays,

? die Möglichkeit Kampagnen mit Meta-Daten-basierter Zeitplanung auszuspielen,

? intelligente, dynamische Hotfolder basierend auf Meta-Daten-Tagging für Ordner oder Inhalte,

? das Erstellen von XML-Templates zum Import von Datenquellen aus anderen Systemen,

? Unterstützung von Beacons mit Entfernungs- und Bewegungssensoren zum Umschalten von Inhalten,

? die Erstellung von Ausspiel-Reports und Übersicht der Geräteverfügbarkeit,

? Unterstützung von interaktiven Kiosk-Anwendungen,

? zusätzliche Widgets für Wetter oder das Einbinden von sozialen Netzwerkkanälen sowie

? einen QR-Code-Generator zur automatischen Anzeige von dynamischen Links als QR-Code.

“Die Stärken unserer Media-Player, Signboards und Videowalls kommen mit unserer nächsten Generation der Digital-Signage-Plattform DS-Channel voll zur Geltung. Ausfallsicherheit, Robustheit und Langlebigkeit der Hardware gepaart mit der zentralisierten und zeit- wie auch ortsungebundenen Verwaltung aus der Cloud, reduziert massiv den Aufwand für die Wartung und Pflege eines Digital-Signage-Netzwerks und erfordert weder ein spezialisiertes Personal vor Ort noch für die Erstellung und Distribution der Digital-Signage-Inhalte,” erläutert der Kieler Unternehmer Dipl.-Kfm. Björn Christiansen. “Damit sind die neuen DS-Channel-Digital-Signage-Lösungen von IAdea Deutschland über alle Branchen hinweg bestens zur Steigerung des Markenerlebnisses und einer Verbesserung konsistenter Markenkommunikation im stationären Einzelhandel geeignet,” führt Christiansen weiter aus. Gleiches gilt äquivalent zur Information von Mitarbeitern in größeren Unternehmensnetzwerken, zur generellen Information, zur Warteschlangenoptimierung oder auch allgemein zur Unterhaltung von Besuchern in Hotels, Krankenhäusern, Restaurants oder Praxen jeglicher Couleur.