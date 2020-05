Flexible Fibusoftware: einfaches Arbeiten auch im Homeoffice

Sicherer und einfacher Zugriff auf die syska EURO FIBU 2020 auch aus dem Homeoffice

Erweitertes Online Banking und ausführliche Hilfe bei Steuerthemen

Viele Firmen bieten ihren Mitarbeitern momentan die Möglichkeit an, aus dem Homeoffice zu arbeiten und dies wird wohl in Zukunft weiter zunehmen. Eine Voraussetzung für das Arbeiten in den eigenen Räumen ist natürlich eine Software, die außerhalb der Firma genauso flexibel nutzbar ist. Insbesondere für den Controlling- und Buchhaltungsbereich bedeutet das, dass auch zuhause die Sicherheit der Softwarelösung im Umgang mit den hochsensiblen Daten und Zahlen aus dem Unternehmen sichergestellt sein muss.

Flexibles und unkompliziertes Arbeiten von zuhause

Die Finanzbuchhaltungssoftware syska EURO FIBU für kleine und mittlere Unternehmen lässt sich unkompliziert auch im Homeoffice nutzen. ?Wir setzen bei unserer Softwarelösung auf eine hohe Flexibilität?, so Angelika Benes, Geschäftsführerin der Karlsruher syska GmbH. ?Das zeigt sich auch darin, dass unsere intelligente Lösung einfach und unkompliziert im Homeoffice eingesetzt werden kann. Mit der gewohnten Sicherheit und dem vollen Umfang ihrer Funktionen.? Um die sensiblen Daten zu schützen, erfolgt der Zugriff auf die Fibusoftware über eine VPN-Remote-Desktop-Verbindung, alles Weitere bleibt wie gewohnt.

Schnelle und sichere Buchungsvorgänge

Nutzbar sind von zuhause aus auch die neuen Features der syska EURO FIBU 2020. Über die konfipay-Integration können nun beispielsweise im Online Banking beliebig viele Konten von verschiedenen Geldinstituten eingebunden werden. Darüber hinaus sorgt die Übertragung von Überweisungen an den Webservice mit nur einem Klick oder die Unabhängigkeit von Banking-Software-Updates für deutlich höheren Komfort. Sensible Zahlungsverkehrsdaten werden nicht in Clearingdateien zwischengespeichert.

Kostenloser Ratgeber auf syska.de

Besonders nützlich ist sicherlich auch der kostenlose Ratgeber auf der syska Homepage. Mit kurzen und verständlichen Videos werden Themen des steuerlichen Arbeitsalltags erklärt ? von Ferienjobbern über Bewirtungskosten bis hin zur Verfahrensdokumentation. Er kann so vielleicht auch die ein oder andere Nachfrage beim Kollegen oder Steuerberater ersetzen.

Die syska GmbH ist seit mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung von Software für das betriebliche Rechnungswesen spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt und über Systempartner. Weitere Informationen: http://www.syska.de.