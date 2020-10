“Flock around the clock” – Ad Alliance inszeniert Unternehmen Peter Kölln als idealen Begleiter durch den Tag

Nach der erfolgreichen Jubiläumskampagne im Frühjahr 2020 startet nun die zweite crossmediale Kampagne des Unternehmens Peter Kölln im Portfolio der Ad Alliance. Gemeinsam mit der Mediaagentur Mediaplan Hamburg setzt der Crossmedia-Vermarkter die Vielfalt der Kölln-Genusswelten in Szene.

Den inhaltlichen Rahmen bildet das Motto “Der perfekte Allrounder”. Kölln wird als idealer Begleiter durch den Tag in Szene gesetzt. Ob morgens mit Porridge, mittags mit einem Müsli-Riegel oder abends mit Köllnflocken im Salat oder Auflauf. Die Produkte von Peter Kölln sind vielseitig und individuell ein Genuss, auch abseits vom Frühstückstisch, als idealer Begleiter durch den gesamten Tag.

Herzstück der Kampagne sind die Content-Hubs auf Brigitte.de, essen-und-trinken.de sowie RTL.de. Neben redaktionellen Beiträgen werden dort innerhalb der speziell aufgesetzten Themenseiten auch eigens produzierte Koch- und Back-Videos eingebunden, die die Produktvielfalt von Kölln als Tagesbegleiter präsentieren. Insgesamt werden acht Videos für diese Kampagne umgesetzt. Verantwortlich dafür zeichnet sich VidClubs, eine inhouse Produktions-Unit der Ad Alliance. Die Videos, die mithilfe der Moderatoren*Innen der Social-Media-Brands Bake Club und Meal Club entstehen, stehen alle unter einem anderen Motto: Vom Veggie-Experiment, über No-Bake-Cake bis Haferbrot und Ofen-Porridge werden hier kreative Gerichte inszeniert – frisch, leicht und kurzweilig. Die Kölln-Produkte werden jeweils als eine Zutat für die Gerichte verwendet und die Videos werden, neben der Einbindung auf die Themenseiten, auch über YouTube, Facebook und Instagram distribuiert. Zudem führen vielseitig platzierte und auf die Tageszeit abgestimmte Teaser auf den oben genannten Webseiten die User als Querverweise zu den verschiedenen Artikeln bzw. Videos.

Begleitet wird der digitale Auftritt durch situative Cut Ins im TV. In den Umfeldern von “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (RTL, Wiederholung am Vormittag), “Shopping Queen” (VOX, Wiederholung am Mittag und Hauptsendung am Nachmittag) sowie “Das perfekte Dinner” (VOX, Hauptsendung am Abend) wird ebenfalls die Tagesbegleiter-Thematik in den Kampagnen-Motiven aufgegriffen: So sieht man die Porridge-Bowl am Morgen in Frühstücksszenen, den leckeren Müsliriegel als Snack für Zwischendurch am Nachmittag und die klassischen Haferflocken als perfekte Zutat für ein ausgewogenes Dinner am Abend.

Durch klassische Anzeigen in “ELTERN FAMILY”, “ESSEN&TRINKEN”, “LANDLUST”, “EINFACH HAUSGEMACHT”, “LIVING AT HOME”, “11 FREUNDE”, “STERN”, “BRIGITTE”, “GALA”, “ELTERN” und “BARBARA” wird die aktuelle Kampagne mit Platzierungen in inhaltlich passenden Food-Umfeldern abgerundet. Der Startschuss der zweimonatigen Kampagne fiel Anfang Oktober 2020.

Jörg Büttner , Leitung Marketing Peter Kölln: –200 Jahr Peter Kölln– war das große Kommunikations-Thema im ersten Halbjahr 2020. Wir haben uns mit einem bunten Mix aus Print-Anzeigen, Advertorials und viel Bewegbild von der Ad Alliance gratulieren und feiern lassen. Mit großem Erfolg wie uns ein begleitender Copy-Test vor kurzem verriet. Im zweiten halben Jahr setzt Kölln ganz auf Expertise und Innovation. Mit einer Kampagne die der Marke Kölln von der Ad Alliance auf den –Marken-Leib– geschneidert wurde – modern, vielseitig und unique.”

Frank Vogel , CSMO der Ad Alliance: “Die maßgeschneiderte Bewegtbild-Kommunikation in Verbindung mit Print erreicht die Zielgruppe von Peter Kölln authentisch, nahbar und direkt in ihrem Alltag – ein –Perfect Match–. Wir freuen uns sehr, dass Peter Kölln bereits die zweite Kampagne in diesem Jahr mit uns umsetzt.”

