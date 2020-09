Flotte.Digital – die neue virtuelle Messe vom 14.-18. September 2020

Was ist die flotte.digital?

flotte.digital schafft Verbindungen: Im genannten Zeitraum können Interessenten mit über 250 Ausstellern persönliche Video-Gesprächstermine vereinbaren ? so auch mit uns. Darüber hinaus steht ein umfangreiches Fachprogramm mit interessanten Vorträgen, Workshops etc. zur Auswahl. flotte.digital ist als ?hop-on-hop-off?-Messe konzipiert, bei der die Teilnehmer entscheiden, wann sie welches Fachprogramm besuchen oder mit Ausstellern sprechen.

Die Messe findet jeweils von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:30 Uhr sowie am Freitag vormittags statt

FITS/eMobility Cloud?

Im Fokus steht unsere Lösung zum effizienten Fuhrparkmanagement, die ?FITS/eMoC??.

Die Software-as-a-Service Lösung bietet eine zentrale, einheitliche Plattform zur Überwachung des gesamten Fuhrparks. Je nach individuellen Anforderungen kann die FITS/eMobility Cloud? mit verschiedenen Modulen gecustomized werden. Folgende Module stehen zur Verfügung:

– Modul Ladeinfrastruktur

– Modul Fuhrparkverwaltung

– Modul Corporate Carsharing

– Modul Smart Parking

– Modul Führerscheinverwaltung

flotte.digital ist ein unkomplizierter und bequemer Weg mit unseren Experten in Kontakt zu treten, ohne Reisezeit, Reisekosten und Corona-frei. Teilnehmer können sich mit uns über aktuelle Trends der Mobilitätsbranchen austauschen oder sich über zukünftige

(E-) Mobilitätsstrategien beraten lassen. Interessenten können die Gelegenheit nutzen und sich über unsere smarte eMobility Lösung FITS/eMoC? informieren. Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter: www.emobilitycloud.de