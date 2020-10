Flotter Bürohengst: Das neue TUXEDO Aura 15

Schlankes und robustes?Gehäuse,?schnelles?USB 3.2 Gen2 mit DisplayPort 1.4 sowie Power Delivery Funktion,?LTE?Modul und?ein kraftvoller AMD Ryzen 7 4700U:?Das neue?TUXEDO Aura 15?verbindet die Kernelemente eines erfolgreichen Business Notebooks mit dem erschwinglichen Preis eines Linux Office Notebooks!

Schnell, mobil, flexibel. Das TUXEDO Aura 15

Mit seinem?dezenten, unaufdringlichen Gehäuse?mit Aluminium-Cover und -Bodenplatte weiß das TUXEDO Aura 15 zu gefallen, ohne dabei die Blicke auf sich zu ziehen. Die kompakten Baumaße mit?19.7 mm?Höhe und dem leichten Gewicht von?1,65 kg?machen das Linux Business Notebook zu einem mobilen Begleiter für Beruf und Alltag.

Für den Multimonitorbetrieb stellt das TUXEDO Aura 15 neben?HDMI?(mit HDCP) auch einen?DisplayPort 1.4?- Anschluss zur Verfügung, der sich im schnellen?USB-C 3.2 Gen2?(max. 10 GB/s) Typ C Stecker verbirgt. Dieser integriert zudem?Power Delivery DC-In, was das Laden des Notebooks per USB-C Netzteil erlaubt.

(Au)rasend schnell

Im TUXEDO Aura 15 kommt?einer der schnellsten Vertreter?AMDs neuer ?Ryzen 4000U – Serie zum Einsatz: Der?AMD Ryzen 7 4700U?arbeitet mit 8 CPU-Kernen und taktet dabei mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 4,1 GHz.

Während die?geringe Energieaufnahme?(TDP) des Stromsparprozessors in Höhe von?15 W?einen?leisen Lüfterbetrieb?ermöglicht, befähigen die flotten Ryzen 4000U Prozessoren das Aura 15 zur spielend leichten Bewältigung aller alläglichen Office-Aufgaben.

Selbst?Bild- und Videobearbeitung sind kein Problem und sogar für?das ein oder andere Linux Game mit moderatem Hardwarehunger?ist die integrierte?Radeon RX Vega?7?geeignet. Um die volle Leistungsfähigkeit des Prozessors auszuschöpfen, empfehlen wir das System?in einer?Dual Channel RAM?- Konfiguration (max. 2 x 32 GB DDR4 ) zu betreiben.

180? FullHD Display und 49 Wh Akku

Der?um?180? aufklappbare?15,6 Zoll?Typ IPS FullHD Bildschirm deckt den?sRGB?Farbraum mit rund?95 %?ab, die Displayhelligkeit beziffert sich auf?~300 cd/m2.

Der eingebaute?49 Wh Akku?unterstützt die Funktion “Flexicharger” und bietet im Zusammenspiel mit AMDs hocheffizientem?Ryzen 7 4700U?Laufzeiten von bis zu 9?Stunden im?1080p Videostreaming @ 150 cd/m2 Helligkeit. Maximal sind im Idle-Betrieb auch?bis zu 15 Stunden?Batterielaufzeit möglich.

Das überaus kleine und?280 Gramm?leichte?65 W Netzteil?passt in jede Notebooktasche und versorgt das AMD Business Notebook mit genügend Energie auch für leistungshungrige Aufgaben.

LTE Modul und Micro SD Kartenleser

Insbesondere überall auf mobiles Internet angewiesene Business-Anwender wissen das integrierte?LTE Modul?zu schätzen, während der platzsparende?M.2 (SATA / PCIe)?Anschluss Speicherplatz für bis 2 TB zur Verfügung stellt. Eine Speichererweiterung mittels?Micro SD Kartenleser?ist ebenfalls an Board, genauso wie ein RJ45 LAN-Anschluss für sicheren Netzwerkzugang.

Die?mehrfarbig beleuchtete Tastatur?verfügt über einen integrierten?Nummernblock, das?multi-gesture?Touchpad mit integrierten Maustasten bietet mit einer Grundfläche von?120 x 72 mm?eine angenehm große Navigationsfläche für den mobilen Einsatz des?Linux?Business Notebooks.

Das?TUXEDO Aura 15?steht ab sofort in unserem Onlineshop zur Verfügung.

Die Wurzeln der TUXEDO Computers GmbH gehen auf die Unternehmensgründung des Linux-Onlineshop durch Herbert Feiler im Jahre 2004 zurück. Seit dieser Zeit konnte sich TUXEDO die Marke für individuelle und qualitativ hochwertige Notebooks und Computer mit Windows und vor allem Linux Unterstützung auf dem Markt durchsetzen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Augsburg.

Der Name TUXEDO Computers vereint sowohl die Ansprüche, als auch das Produktspektrum in sich: TUXEDO, was aus dem Englischen übersetzt Maßanzug bedeutet. Ebenso steckt darin der Name des Linux-Maskottchens Tux! Ein TUXEDO Computer ist also nicht nur aufgrund der Hardwareausstattung ein Linux-PC im Maßanzug, man erkennt ihn auch sofort am Namen als solchen!

TUXEDO Computers bietet seinen Kunden keine Standard-Linux-PCs, sondern speziell auf den Kunden zugeschnittene Systeme. Es handelt sich also um individuell gebaute Computer/PCs und Notebooks, die vollständig Linux- und auch Windows-tauglich sind. Aber es steckt noch mehr dahinter: Die Assemblierung und Installation erfolgt im eigenen Haus mit eigens programmierten Treibern, Scripts und Add-ons. Der individuelle Support verfügt außerdem über eigene Repositories. Die Käufer erhalten zusätzlich noch exklusiven Zugang zur myTUXEDO-Cloud, die deutsche, verschlüsselte Server verwendet – der Datenschutz und die Sicherheit stehen bei myTUXEDO stets im Vordergrund.