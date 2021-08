FLOWFACT Performer in der Cloud

Die FLOWFACT Performer Cloud Lösung bietet viele Vorteile wie höhere Flexibilität, Effizienz, Produktivität und Skalierbarkeit sowie geringere Kosten. Die große Akzeptanz der Cloud Variante basiert vor allem auf wirtschaftliche Zahlen. Denn durch diese Variante in seinen verschiedenen Erscheinungsformen lassen sich die Kosten vieler Unternehmen deutlich senken. Sowohl für die Anschaffung als auch für die Wartung von Software-Paketen und Unternehmenslösungen.

Denn Unternehmen können vor allem im Bereich Software bares Geld sparen. Die benötigte Software für das Unternehmen muss nicht mehr teuer eingekauft, auf allen Computern installiert und vor allem gewartet und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Stattdessen können die Unternehmen gegen einen festen Beitrag die benötigte Zahl der Arbeitsplätze eines Programms mieten, welches nun den Mitarbeitern über die Cloud zur Verfügung steht.

Hinzu kommt noch die Möglichkeit der Datenspeicherung in der Cloud, welche in vielen Unternehmen bereits aktiv genutzt wird. Somit können beispielsweise Mitarbeiter im Außendienst schnell und ohne viel Mühe auf die Daten und Einträge des Unternehmens zugreifen und somit flexibler und effektiver arbeiten. Dies spart nicht nur Geld bei den Programmen, sondern auch bei den Mitarbeitern, da die eigene IT-Abteilung in der Regel deutlich verkleinert werden kann.

Zusätzlich erlaubt die Cloud Lösung eine sehr hohe Flexibilität. Muss sich ein Unternehmen verändern oder beispielsweise auf eine andere Software ausweichen lässt sich dies ohne große Investitionskosten schnell und einfach ermöglichen.

Der größte Vorteil ist, dass sich an Ihrem Arbeitsplatz nichts ändert, Sie können also genauso arbeiten wie bisher. Sie brauchen sich, wie oben bereits erwähnt, um viele Sachen nicht kümmern, wie z.B. Datensicherung, Virenscanner, Patchmanagement, Serverraum kühlen etc. Und auch egal wo man gerade ist, man kann von überall aus auf den Arbeitsplatz zugreifen, egal ob mit Handy, Notebook oder Tablet.

Flexibilität ist ein weiterer und immer wichtiger werdender Faktor in der heutigen Geschäftswelt. Die Flowfact Cloud Performer Lösung liefert genau diese flexiblen Möglichkeiten, mit welchen sich Unternehmen in der heutigen Zeit von der Konkurrenz abheben können. Schließlich können neue Verfahren und neue Produktionsmöglichkeiten schneller und mit weniger Kosteneinsatz erschlossen werden, wenn die benötigte Software oder auch die benötigten Plattformen direkt in der Cloud verfügbar gemacht werden können.

An den folgenden Punkten können Sie erkennen, ob Sie reif für die Cloud sind:

1. Zeitnahe Skalierbarkeit der IT-Leistungen

IT- Leistungen aus der Cloud sind dynamisch und daher innerhalb kurzer Zeiträume nach oben und unten skalierbar. So lassen sich Cloud-Dienste zeitnah an den Bedarf des Anwenders anpassen.

2. Gesteigerte organisatorische Flexibilität

Unternehmen erhöhen ihre Flexibilität, da Cloud-Services nach Bedarf auch bei schwer kalkulierbarem Nutzungsverhalten flexibel in Anspruch genommen werden können. Unternehmen können Sicherheits-, Auslastungs-, Know-how und Technologierisiken an den Dienstleister auslagern.

3. Reduzierter IT-Administrationsaufwand

Betrieb und Wartung von IT-Ressourcen entfallen, Upgrades werden vom Anbieter durchgeführt, Freischalten zusätzlicher User ist im Minutenbereich möglich.

4. Keine Investitionskosten für Server-Hardware

Aus fixen Investitionskosten und -risiken werden variable Kosten, wobei Kosten und Nutzen dem tatsächlichen Bedarf entsprechen (verbrauchsabhängige Fakturierung). Investitionen in Überkapazitäten für Lastspitzen müssen nicht vorgenommen werden. Das nicht gebundene Kapital kann z. B. in die Entwicklung und Einführung neuer Produkte / Dienstleistungen bzw. in den Ausbau des Vertriebs investiert werden. Auch kleine und mittlere Unternehmen können sich jetzt eine Unternehmenssoftware leisten, wie sie früher nur den Großen vorbehalten war.

5. Geräte-, zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf geografisch verteilte IT-Ressourcen

Technikbedingte, dynamische Verteilung der IT-Leistungen über mehrere Standorte ermöglicht neue Arbeitsweisen wie E-Kollaboration von Mitarbeitern und Partnern.

6. Erhöhung der Datensicherheit durch Cloud Computing

Professionelles Security-Management erfolgt durch den Anbieter nach dem 24/7-Prinzip. Datenhaltung erfolgt in großen, professionell geschützten Rechenzentren.

7. Bessere Performance – erhöhte Datenverfügbarkeit

Verlässliche Verfügbarkeit der IT-Services durch professionellen Betrieb und Wartung von IT-Ressourcen wird rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr sichergestellt. Neue Komponenten und Funktionalitäten der Anwendungen sind sofort verfügbar.

8. Schnelle, günstige Implementierung neuer Anwendungen

Indem eine Anwendung für viele Kunden simultan genutzt wird (Ressourcen-Pooling), sind sowohl ein einmal durchgeführter Releasewechsel als auch die Implementierung neuer Anwendungen für alle Benutzer gleichzeitig wirksam und damit kosteneffizient durchführbar.

9. Konzentration aufs Kerngeschäft

Erhöht Qualität, Wettbewerbs- und Wachstumschancen.

10. Wettbewerbsvorteile

Standardisierte, aktualisierte und konsolidierte IT erleichtert und beschleunigt die Markteinführung neuer Produkte / Dienstleistungen und generiert damit Wettbewerbsvorteile. Zur weiterführenden Information besuchen Sie unser Glossar Unternehmenssoftware.

Alle Infos dazu finden Sie hier: https://www.crmpro.de/flowfact-cloud-performer