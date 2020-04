Flowmon Wird im Gartner–s Market Guide for Network Performance Monitoring and Diagnostics 2020 Anerkannt

Flowmon Networks, ein globales Netzwerkintelligenz (https://www.flowmon.com/en/overview) -Unternehmen, gab heute bekannt, dass es im Gartner Market Guide for Network Performance Monitoring and Diagnostics (NPMD) zum stellvertretenden Anbieter ernannt wurde.

Die Marktratgeber von Gartner stellen Informationen über bestimmte Märkte bereit, einschließlich aufkommender Trends, Anbieterdynamik und Marktausrichtung, um IT- und strategische Führungskräfte bei ihren Kaufentscheidungen zu unterstützen. Der kürzlich veröffentlichte Market Guide for NPMD beschreibt den heutigen Stand der Technologie, analysiert den Markt, kommentiert die Zukunft der Branche und listet zudem stellvertretende Anbieter auf.

“Wir sind stolz darauf, wieder von Gartner anerkannt zu werden. Unsere Vision ist die Entwicklung eines gemeinsamen Tools, das Netzwerk- und Sicherheitsteams in die Lage versetzt, dieselbe Sprache zu sprechen und für eine schnellere mittlere Lösungszeit und optimale Ressourcenzuweisung zusammenzuarbeiten”, so Artur Kane, Leiter des Produktmarketings bei Flowmon Networks. “Diese Teams verfolgen das gleiche Ziel, nämlich das Netzwerk als “Nervensystem” jedes modernen Unternehmens, sicher, gesund und leistungsfähig zu erhalten. Flowmon unterstützt sie dabei, dieses Ziel in Unternehmens-, Rechenzentren- und Cloud-Umgebungen zu erreichen.”

Market Guide ersetzt den Gartner–s Magic Quadrant, in dem Flowmon drei Jahre in Folge ausgezeichnet wurde.

Flowmons Netzwerkintelligenz integriert NetOps und SecOps in einer vielseitigen Lösung. Sie liefert umsetzbare Einblicke, indem Sie den Netzwerkverkehr automatisch analysiert (https://www.flowmon.com/en/products/software-modules/flowmon-monitoring-center) und fortgeschrittene Bedrohungen erkennt (https://www.flowmon.com/en/products/software-modules/anomaly-detection-system) , wodurch das mühsame Durchforsten von Informationsrauschen entfällt. Mit ihr können IT-Experten sich schnell über Verletzungen und Leistungsbeeinträchtigungen informieren, deren Kontext, Auswirkungen, Ausmaß und Grundursache verstehen und rechtzeitig darauf reagieren.

Grundlegende Änderungen bei der Netzwerküberwachung.

Der Ratgeber weist darauf hin, dass Unternehmensnetzwerke aufgrund von Cloud- und Edge-Computing grundlegenden Veränderungen unterliegen. Diese neue Dynamik wirkt sich auf die Effizienz der traditionellen Monitoring-Stacks aus. Infrastruktur- und Betriebsleiter sollten daher die Art und Weise überdenken, wie sie ihr Netzwerk überwachen, und Dinge, wie die Überwachung hybrider Umgebungen, die Abstimmung zwischen Netzwerk- und Sicherheitsvorgängen und die Gewinnung von Analysen auf Unternehmensebene zur Erreichung von Geschäftszielen in Betracht ziehen.

Gartner definiert den Markt für die Überwachung und Diagnose der Netzwerkperformance (NPMD) als Tool, das eine Kombination aus Datenquellen nutzt, wie beispielsweise von Netzwerkgeräten generierte Zustandsmetriken und -ereignisse, Netzwerkverkehrsdaten und rohe Netzwerkpakete, die historische, Echtzeit- und vorausschauende Ansichten der Verfügbarkeit und Leistung des Netzwerks und des darauf laufenden Anwendungsverkehrs liefern. Lernen Sie mehr über den Bericht unter https://www.gartner.com/en/documents/3981838/market-guide -for-network-performance-monitoring-and-diag .

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungsveröffentlichungen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur solche Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Designierungen auszuwählen. Die Gartner-Forschungsveröffentlichungen reflektieren die Stellungnahmen der Gartner-Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenaussage interpretiert werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich Garantien der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Flowmon (https://www.flowmon.com/en/overview) schafft eine sichere und transparente digitale Umgebung, in der Menschen das Netzwerk unabhängig von seiner Komplexität verwalten.

