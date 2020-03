Flüchtlingskrise in der Türkei: Katastrophe mit Ansage / Tagesspiegel von Dietmar Ostermann

Recht hat die scheidende CDU-Chefin freilich damit, dass der

Schlüssel zur Beendigung der aktuellen Flüchtlingskatastrophe in Damaskus und

vor allem Moskau liegt. Denn die eigentliche Katastrophe spielt sich nicht an

der türkisch-griechischen Grenze ab, wo Migranten mit Tränengas und Knüppeln vom

Übertritt in die EU abgehalten werden. Das schlimmere Elend herrscht im

syrischen Idlib, wo Putin und Assad zwei Millionen Flüchtlinge Richtung

türkischer Grenze bomben. Man kann Ankaras Gegenoffensive als

völkerrechtswidrig kritisieren, aber man sollte ehrlicherweise sagen, dass

diesen zwei Millionen Elenden niemand sonst helfen wird – und in Europa will man

sie nicht haben. Damit die Türkei auch sie aufnimmt und sich wieder an den

Flüchtlingspakt hält, will die Bundesregierung mehr Geld geben. Diesmal sollen

die Grenzen dicht bleiben. Alles andere riskierte den inneren Frieden in

Deutschland und den Zusammenhalt in der EU. Schäbig ist es trotzdem.

