FLYERALARM Whitelabel-Druckshop

Ein eigener Druckshop mit über 340 vordefinierten Produkten aus dem Sortiment von FLYERALARM für alle Druckereien im deutschsprachigen Raum.

Einen eigenen Druckshop zu befüllen und online zu stellen ist mit hohem Engagement und Zeitaufwand verbunden. Auch wenn es sich dabei um die klassischen Standard-Druckerzeugnisse handelt, die womöglich fremdproduziert werden. Damit ist in Kürze Schluss.

In Zusammenarbeit mit FLYERALARM erweitert der renommierte Web-to-Print Hersteller Lead-Print sein Angebot und bietet allen Druckereien im deutschsprachigen Raum einen vorbefüllten Druckshop als Whitelabel-Lösung an. Der Shop-Betreiber kann wahlweise einen Großteil des Sortiments von FLYERALARM (aktuell bis zu 3 Millionen Produkte) oder einzelne Artikel in seinen Druckshop integrieren. Über eine API erfolgt die vollautomatische Übermittlung aller bestell- und produktionsrelevanten Daten und Informationen an FLYERALARM und ermöglicht so ein professionelles Dropshipping für den Shop-Betreiber.

Für einige von der Corona-Krise betroffenen Druckereien eine willkommene Chance zur Umsatzsteigerung bei gleichzeitiger Sicherung der Liquidität.

?Wir freuen uns auf die Integration des FLYERALARM Sortiments in unseren etablierten Druckshop. Das Feedback der ersten Pilotkunden ist durchweg positiv. Unser Ziel ist es, in wenigen Wochen eine größere Anzahl von Druckereien anzubinden. Bei Interesse reicht zunächst eine formlose Registrierung auf unserer Webseite www.lead-print.com/whitelabel, in Kürze dann auch unter www.flyeralarm.com/whitelabel. Die softwareseitige Betreuung des Druckshops wird über uns abgebildet.?, erklärt André Hausmann, Geschäftsführer der Be.Beyond GmbH & Co KG.

Eigene Produkte erwünscht

Lead-Print sieht ganz klar den Mehrwert für jede einzelne Druckerei in der Vielfalt des Sortiments. Das Produktportfolio von FLYERALARM in Verbindung mit den eigenen Druckprodukten sichert auch weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Denn die Druckerei, kann innerhalb des Druckshops auch weiterhin ihre eigenen Druckerzeugnisse mit der dazugehörigen Druckkalkulation anbieten.

Hierbei stehen Kalkulationen aus dem Bereich Offsetdruck, Digitaldruck und Großformatdruck zur Verfügung. Die professionelle vollintegrierte Online-Druckdatenprüfung ?PRINTCHECK? rundet den Funktionsumfang des Druckshops optimal ab.

Über Lead-Print

Der Lead-Print DRUCKSHOP ist ein speziell für die Druckindustrie konzipiertes und eigenentwickeltes Shopsystem aus dem Hause Be.Beyond. Der Druckshop bietet Druck- und Mediendienstleistern umfangreiche, insbesondere branchenspezifische Funktionen wie die umfassende Kalkulation von Offset- und Digitaldruck sowie Werbetechnik-Produkten. Funktionen wie Auftragsverwaltung mit automatischer Jobticket-/Auftragstaschen-, Rechnungs- und Lieferscheinerstellung, einer Statusverwaltung mittels Barcodescanner und einer gewichtsabhängigen Versandkostenberechnung, sind speziell auf die Bedürfnisse von Druck- und Mediendienstleistern zugeschnitten. Der Lead-Print DRUCKSHOP wird zentral auf einen der Lead-Print Serversysteme betrieben, ständig gewartet und an die neusten Anforderungen und Entwicklungen angepasst.