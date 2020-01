FMH-Award 2020: Die besten Baufinanzierer 2019

Frankfurt, 23. Januar 2019 – Und wieder wurde der FMH-Award in feierlichem Rahmen in Frankfurt verliehen: Zum 12. Mal in Folge wurden am gestrigen Abend im Hotel Sofitel Frankfurt Opera die besten Baufinanzierer Deutschlands ausgezeichnet. Erstmals gab es zudem Auszeichnungen für die beste Kundenzufriedenheit.

Die geladenen Gäste verfolgten nach der Begrüßung durch FMH-Finanzberatung Inhaber Max Herbst und Moderatorin Beate Hoffbauer die Podiumsdiskussion zum Thema „Beste Zinsen und beste Beratung – bekommen Kunden durch Plattformen jetzt beides?“

Anschließend wurden die Auszeichnungen unter dem Beifall der Gäste von den jeweiligen Vertretern der Banken und Vermittlern in Empfang genommen.

Die Veranstalter:

• FMH-Finanzberatung

• in Kooperation mit: ntv

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion:

• Jens Fehlhauer

Geschäftsführer / GENOPACE GmbH

• Michael Weidmann

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender / Sparda-Bank Hessen eG

• Sabine Münster

Bereichsleiterin Baufinanzierung & Vorsorge / comdirect bank AG

Die Verleihung des FMH-Awards:

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wurde der FMH-Award 2020 für die besten Baufinanzierer 2019 in drei Hauptkategorien verliehen. Erstmals wurden auch die Anbieter mit der besten Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Die Sieger:

Die besten Hypothekenanbieter 10 Jahre fest:

• Bundesweit: Degussa Bank

• Regional: Sparda-Bank Baden-Württemberg

• Vermittler: Interhyp

Die besten Hypothekenanbieter 15 Jahre fest:

• Bundesweit: Santander

• Regional: Sparda-Bank West

• Vermittler: Interhyp

Die besten Hypothekenanbieter 20 Jahre fest:

• Bundesweit: Allianz Lebensversicherung

• Regional: PSD Bank RheinNeckarSaar

• Vermittler: PlanetHome

Die Zweitplatzierten in den unterschiedlichen Kategorien sind:

Santander, PSD Bank West, comdirect bank, Allianz Lebensversicherung, PlanetHome, Degussa Bank, PSD Bank Nürnberg, Interhyp.

Die Drittplatzierten in den unterschiedlichen Kategorien sind:

BBBank, Sparda-Bank Hessen, PlanetHome, Sparda-Bank BW, DTW-Immobilienfinanzierung, Postbank, Sparda-Bank München

Die Banken mit der besten Zufriedenheit:

BBBank eG – sehr große Kundenzufriedenheit

HypoVereinsbank – sehr große Kundenzufriedenheit

Die Vermittler mit der besten Kundenzufriedenheit:

DTW-Immobilienfinanzierung – größte Kundenzufriedenheit

Interhyp – Größte Kundenzufriedenheit