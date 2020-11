Fokus Digitalisierung: Zwei neue berufsbegleitende Studiengänge an der ISM

Berufstätigen, die sich im Job mit digitalen Prozessen und Veränderungen beschäftigen, bietet die International School of Management (ISM) ab 2021 zwei neue Spezialisierungen an. Der Schwerpunkt Human Resources Management & Digital Transformation beschäftigt sich mit den Anforderungen unserer digitalen Arbeitswelt an Mitarbeiter und Unternehmen. Der Schwerpunkt Business Intelligence & Data Science bildet Experten aus, die das Potenzial von Big Data entschlüsseln um Geschäftsmodelle zu optimieren.

Studierende mit dem Schwerpunkt Human Resources Management & Digital Transformation lernen neben HR-spezifischem Wissen Fach- und Methodenkenntnisse in den Bereichen Projekt-, Change- und Innovationsmanagement kennen. Schwerpunkte im Studium sind u.a. die Themen People Analytics, Daten- und Technologiemanagement, Employer Branding und internationales Personalmanagement.

Der neue berufsbegleitende Schwerpunkt Business Intelligence & Data Science vermittelt umfassende Methodenkenntnisse zur fundierten Datenabfrage sowie zur intelligenten und automatischen Datenauswertung. Die Studierenden werden in Mathematik, Statistik und Informatik geschult und lernen Datenbasen zu nutzen, um Prozesse im Unternehmen sowie moderne Geschäftsmodelle zu messen und zu optimieren.

Im Vordergrund des berufsbegleitenden Studiums steht die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. In kleinen Gruppen arbeiten die Studierenden im Team, lernen in Praxisprojekten an realen Problemen aus der Wirtschaft und können im Theorie-Praxis-Dialog eigene Fragestellungen aus dem Unternehmen behandeln. Bestandteil des Studiums ist außerdem ein Auslandsaufenthalt in Dublin und die Möglichkeit, einen internationalen Doppelabschluss zu erwerben.

Die neuen berufsbegleitenden Studienoptionen werden ab dem Wintersemester 2021 an der ISM angeboten. Der Unterricht findet in einzelnen Blockwochen zum Semesterstart sowie am Samstag statt.

