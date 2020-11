Fokus Mining begrüßt Steve Duchesne in seinem Board of Directors und gibt Unternehmensupdate bekannt



Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste oder in den USA bestimmt

Rouyn-Noranda, Québec, Kanada, 24. November 2020 – Fokus Mining Corporation (Fokus oder das Unternehmen) hat Herrn Steve Duchesne mit sofortiger Wirkung in sein Board of Directors benannt.

Herr Duchesne ist Gründungspartner von BiomassCarbon, ULC (Biomass) und war seit Mai 2015 dessen President. Biomass ist ein privates Startup-Unternehmen für erneuerbare Energie, das die Herstellung von Energie-Pellets und Pflanzenkohle plant. Vor der Gründung von Biomass leitete Herr Duchesne die Firma Duchesne Advisory, LLC in Dallas, Texas, die verschiedene Beratungstätigkeiten anbot.

Herr Duchesne spielte von 1985 bis 2002 in der National Hockey League. Er war dreimaliger NHL All Star und in der letzten Saison seiner Karriere ein Mitglied des Stanley-Cup-Championteams. Auch nachdem er nicht mehr in der NHL spielte, blieb er dem Eishockey verbunden: Fünf Jahre lang war er President und Mitbesitzer des Allen Americans Hockey Club in den ECHL in Allen, Texas, und er ist Mitgründer einer Eishockeyschule in seiner Heimatstadt Sept-Iles, Quebec, in der in den letzten 35 Jahren 200 Kinder unterrichtet wurden.

Jean Rainville, President und CEO von Fokus, sagte dazu: Ich freue mich sehr, dass Herr Duchesne Mitglied unseres Board of Directors ist. Er ist eine der entschlossensten Personen, die ich kenne, und verfügt über einen soliden geschäftlichen Hintergrund. Wir sind froh, dass er mit seinen ersten Erfahrungen auf dem öffentlichen Markt in unserem Team sein möchte.

Im Zusammenhang mit der Benennung von Herr Duchesne in sein Board of Directors hat Fokus ihm Incentive-Aktienoptionen für den Kauf von 200.000 Stammaktien von Fokus gewährt. Dieser Kauf unterliegt den Bedingungen und Konditionen des Aktienoptionsplans von Fokus sowie den behördlichen Genehmigungen. Jede Aktienoption kann sofort ausgeübt werden und zwar zu einem Preis von 46 Cent pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab Gewährungsdatum.

Was das Projekt Galloway anbelangt, so hat das Bohrprogramm wie geplant begonnen. Bislang wurden sechs Bohrlöcher auf dem Goldmineralisierungsbereich Moriss niedergebracht und Proben aus vier dieser Bohrlöcher wurden bereits zur Analyse an das Labor geschickt. Bei all diesen Bohrlöchern handelt es sich um Infill-Bohrungen in der Zone, um die Kontinuität der Mineralisierung zu testen und die Strukturen der Mineralisierung besser zu verstehen. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Während die Bohrungen auf Moriss mit einem Bohrer andauern, wird der zweite Bohrer mit den Bohrungen auf dem mineralisierten Bereich von Hendricks beginnen.

Thibaut Segeral ist mit sofortiger Wirkung als Director von Fokus zurückgetreten. Das Board of Directors und das Management von Fokus möchten Herrn Segeral für seinen Beitrag danken und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Über Fokus

Fokus Mining Corporation ist ein Rohstoffunternehmen, das aktiv Edelmetalllagerstätten in der Provinz Quebec erwirbt und exploriert. Durch dieses große Vorhaben in der kanadischen Bergbauindustrie werden wir das volle Potenzial ausschöpfen, das uns das Projekt Galloway bietet.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

