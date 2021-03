Fokus Minings Bohrloch GA-2-14 durchteuft 106,5 m mit 1,09 g/t Au und bestätigt das Vorkommen eines signifikanten Kupfer-Gold-Porphyrsystems in der Zone Hendrick bei Galloway



Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, 31. März 2021 – Fokus Mining Corporation (Fokus oder das Unternehmen) (TSXV: FKM, OTCQB: FKMCF, FWB: F7E1) meldet, dass das Bohrloch GA-20-14, das 60 m von Bohrloch GA-20-10 (siehe Analyseergebnisse in Pressemitteilung vom 19. Februar 2021: 120,30 m mit einem Gehalt von 1,12 g/t Au) in der Hendrick-Zone entfernt liegt, eine tendenzielle Kontinuität der Mineralisierung über eine signifikante laterale Ausdehnung zeigt, da sie 264,00 m mit einem Gehalt von 0,83 g/t Au durchteuft hat, einschließlich 106,50 m mit einem Gehalt von 1,09 g/t Au. Die Analyseergebnisse für Kupfer und Silber sind für Bohrloch GA-20-14 noch nicht verfügbar, liegen jedoch mittlerweile für GA-20-10 vor (siehe Tabelle unten).

TABELLE MIT ERGEBNISSEN UND KARTE

BohrlocAbschnitt (m) Au (g/t)Zone

h

von bis Länge

GA-20-198,00 102,20 4,20 1,40 Moriss

2

196,00 199,50 3,50 1,35 M2

205,50 207,00 1,50 5,29 M2

GA-20-1107,50 111,50 4,00 1,78 Moriss

3

194,20 202,40 8,20 0,65 M2

GA-20-1580,50 844,50 264,00 0,83 Hendrick

4

einschl

ießl

.

einschl

ießl

.

einschl

ießl

.

580,50 593,90 13,40 1,59

672,00 778,50 106,50 1,09

706,00 728,50 22,50 1,33

956,00 1000,5044,50 0,51

GA-20-1124,20 130,30 6,10 3,64 Moriss

5

einschl124,20 128,90 4,70 4,42

ießl

.

GA-21-1138,00 147,50 9,50 1,87 Moriss

6

einschl142,40 147,50 5,10 2,90

ießl

.

GA-21-1165,00 167,70 2,70 0,65 Moriss

7

GA-21-1164,15 169,50 5,35 4,68 Moriss

8

217,00 220,00 3,00 2,02 M2

GA-20-1AUSSTEHEND Moriss

9

GA-21-2191,50 194,50 3,00 0,61 Moriss

0

GA-21-2AUSSTEHEND GP

2

GA-21-2AUSSTEHEND Moriss-Ex

3 t

GA-21-2AUSSTEHEND GP

4

GA-21-2AUSSTEHEND Moriss-Ex

5 t

GA-21-2AUSSTEHEND GP

6

GA-21-2AUSSTEHEND Moriss-Ex

7 t

GA-21-2AUSSTEHEND GP

8

GA-21-2AUSSTEHEND GP

9

GA-21-3WIRD GEBOHRT Hendrick

0

GA-21-3AUSSTEHEND GP

1

GA-21-3WIRD GEBOHRT GP

2

* Beachten Sie, dass die Bohrergebnisse ohne Deckelung dargestellt werden und die Längen Kernlängen darstellen. Die wahre Mächtigkeit wird in der Zone Moriss auf mehr als 75 % geschätzt. Die wahren Mächtigkeiten in der Zone Hendrick sind derzeit nicht bekannt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57613/FKM_NR_Results_310321_DEPRcom.001.jpeg

BohrlochUTMx_OsUTMy_NorUTM_AZMNeigungGesamttiefe

nr t d (m)

.

GA-20-12617071 5339105 182 -45 252

GA-20-13617083 5339101 178 -45 252

GA-20-14617382 5338583 178 -78 1002

GA-20-15617136 5339101 178 -45 252

GA-21-16617090 5339142 178 -45 264

GA-21-17617102 5339174 178 -45 297

GA-21-18617126 5339154 178 -45 303

GA-21-19617162 5339188 178 -50 300

GA-21-20617159 5339163 178 -45 300

GA-21-21617586 5339391 180 -45 396

GA-21-22617653 5339037 175 -45 207

GA-21-23617498 5339347 180 -75 450

GA-21-24617838 5339155 178 -45 474

GA-21-25617403 5339331 180 -75 432

GA-21-26617817 5339183 177 -45 399

GA-21-27617298 5339233 180 -75 375

GA-21-28618059 5339183 182 -45 438

GA-21-29617770 5339155 180.5 -45 402

GA-21-30617614 5338627 178 -78 WIRD

GEBOHRT

GA-21-31617747 5339141 180 -45 420

GA-21-32617850 5339121 180 -45 WIRD

GEBOHRT

Die Infill-Bohrungen in der Goldzone Moriss haben die erwarteten Ergebnisse geliefert. Für die Hendrick-Zone trafen die Kupfer- und Silber-Analyseergebnisse aus Bohrloch GA-20-10 ein und sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Der AuÄq-Gehalt in Bohrloch GA-20-10 beträgt jetzt 0,84 g/t AuÄq für den 367,45 m langen Abschnitt. Kupfer und Silber machen somit 12 % des AuÄq-Gehalts aus.

BohrlochAbschnitt Au Ag Cu (%)AuÄq*

(g/t) (g/t) (g/t)

von bis Länge*

*

GA-21-10476,8844,25367,450,72 1,47 0,07 0,84

0

einschli677,3797,60120,301,12 2,02 0,116 1,31

eßlich 0

einschli706,7781,1074,40 1,36 2,41 0,135 1,59

eßlich 0

einschli733,4746,3012,90 2,61 2,58 0,141 2,85

eßlich 0

*Goldäquivalentgehalte (AuÄq) dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Berechnungen sind nicht gedeckelt; es wird eine Gewinnungsrate von 100 % unterstellt, da keine metallurgischen Daten verfügbar sind. Die folgenden Metallpreise wurden zur Berechnung des Goldäquivalentwertes (g/t AuÄ) verwendet: 1.685 USD/Unze Gold, 24 USD/Unze Silber, 4,0 USD/Pfund Kupfer. **Längen sind Bohrkernlängen.

GA-20-14 befindet sich 60 m östlich des Bohrlochs GA-20-10 und die Ergebnisse aus diesem Bohrloch scheinen den Au-Cu-Porphyrtyp der Mineralisierung in der Hendrick-Zone sowie deren Kontinuität zu bestätigen. Das Bohrloch VPE-10-36 befindet sich 70 m östlich des Bohrlochs GA-20-14 und hat 114 m mit 0,99 g/t Au durchteuft. Au-Cu-Porphyrlagerstätten kommen im Grünsteingürtel Abitibi nicht häufig vor, sind jedoch der wichtigste Lagerstättentyp, nach dem in der Canadian Western Cordillera gesucht wird. Eine Ressource mit über 100 Millionen Unzen Au wird derzeit in British Columbia und im Yukon mit Gehalten zwischen 0,20 und 0,60 g/t Au erschlossen. Eine Studie des Energie- und Rohstoffministeriums der Provinz Quebec (EP-2007-01) kam zu dem Schluss, dass viele Minen des Bergbaubezirks Chibougamau Au-Cu-Porphyrlagerstätten sind. In derselben Studie wurde der Syenit in Baie Renault als eine sehr aussichtsreiche Zone und Explorationsziel für eine Au-Cu-Porphyrlagerstätte identifiziert.

Jean Rainville, CEO und President, erklärt: Die Region hat eine glänzende Bergbaugeschichte und wir stehen im Hinblick auf das Explorationspotenzial dieses großen Konzessionsgebiets Galloway, des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, gerade erst am Anfang. Es gibt mehrere Ziele, die in Hendrick, GP und Hurd zu überprüfen sind, sowie viele weitere neue Ziele, die im Rahmen der jüngsten geophysikalischen Erkundung identifiziert wurden, einschließlich einer sehr großen, noch nie überprüften Anomalie, die weniger als einen Kilometer von Hendrick entfernt liegt und später in diesem Jahr überprüft wird. Wie bereits erwähnt, verfügen wir noch nicht über die Kupfer- und Silber-Analyseergebnisse für GA-20-14, aber es gibt Hinweise auf eine solche Mineralisierung im Bohrkern, was unsere Ansicht bestätigt, dass diese Zone ein Mineralisierungssystem des Kupfer-Gold-Porphyrtyps repräsentiert.

Da das Bohrprogramm trotz des anhaltenden Rückstands in den Labors gut voranschreitet, ist das Unternehmen der Ansicht, in der Lage zu sein, die im Jahr 2012 erstellte Ressourcenschätzung für die GP-Zone erneut zu überprüfen und vor Ende des Kalenderjahres 2021 auch eine Ressourcenschätzung für den Hendrick-Sektor zu erstellen. Beachten Sie, dass im Jahr 2012 ein unabhängiges Beratungsunternehmen einen NI43-101 konformen Bericht über die GP-Zone erstellt hat: oberflächennahe angedeutete Ressource von 240.000 Unzen Gold und vermutete Ressource von 32.000 Unzen Gold (Mineral Resource Technical Report, Galloway Gold Project, Quebec, Kanada, SRK Consulting, 2012).

Das Unternehmen beabsichtigt auch, vorläufige metallurgische Tests in der Hendrick-Zone durchzuführen, ähnlich den Tests, die im Jahr 2012 im GP-Sektor und 2013 im Hurd-Sektor durchgeführt wurden.

Qualitätskontrolle und -sicherung

Die Planung von Bohrprogrammen beim Projekt Galloway sowie die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und die Interpretation von Ergebnissen wird von Fokus geologischem Personal durchgeführt, das auch qualifizierte Personen umfasst, die ein QS/QK-Programm gemäß NI 43-101 und den besten Praktiken der Branche anwenden. Das Projekt Galloway wird von Gilles Laverdière, P.Geo., geleitet.

Der Bohrkern wird protokolliert und geteilt, wobei halbe Kernproben verpackt und an AGAT Laboratories gesendet werden. Die Proben werden getrocknet und anschließend auf 75 Prozent (Zwei-Millimeter-Mesh-Sieb) zerkleinert. Eine 250-Gramm-Teilprobe wird auf einen Nennwert von 85 Prozent (75-Mikrometer-Mesh-Sieb) pulverisiert. Die verbleibende zerkleinerte Probe (Absonderung) und die pulverisierte Probe (Trübe) werden für weitere Analysen und Qualitätskontrollen aufbewahrt. Sämtliche Proben werden mittels Brandprobe mit Atomabsorptions- (AA)-Abschluss analysiert, wobei eine 50-Gramm-Teilprobe des pulverisierten Materials verwendet wird. Analyseergebnisse von über drei Gramm Gold pro Tonne werden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Fokus fügt regelmäßig unabhängige Kontroll-Referenzproben und Leerproben von Dritten zum Probenstrom hinzu, um die Performance der Analyse zu überwachen. Der Anteil der internen Kontrollproben von Fokus beträgt etwa zehn Prozent der gesamten zur Analyse eingereichten Proben. Fokus plant die Durchführung von Doppelprobennahmen bei einem zertifizierten sekundären Kontrolllabor. Diese Pressemitteilung wurde von Gilles Laverdière, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, erstellt und genehmigt.

Über Fokus

Fokus Mining Corporation ist ein Rohstoffunternehmen, das aktiv Edelmetalllagerstätten in der Provinz Quebec erwirbt und exploriert. Bei der Umsetzung dieses großen Vorhabens innerhalb der kanadischen Bergbauindustrie sind wir entschlossen, das Geheimnis des Goldprojekts Galloway zu lüften.

Das Projekt Galloway erstreckt sich über eine Fläche von 2.865,54 Hektar und befindet sich unmittelbar nördlich der Deformation Cadillac-Larder Lake, die sich seitlich über mehr als 100 Kilometer erstreckt. Zahlreiche Goldlagerstätten stehen mit dieser Struktur und deren Ableger in Zusammenhang. Der Schwerpunkt der aktuellen Arbeiten liegt auf einen kleinen westlichen Teil der Mineralschürfrechte, wo mehrere Mineralvorkommen identifiziert wurden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: fokusmining.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jean Rainville, President & Chief Executive Officer

Tel.: (514) 918-3125, Fax: (819) 762-0097

E-Mail: jrainville@fokusmining.com

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten – aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage, Änderungen in Bezug auf die strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen – erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!