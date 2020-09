Fonds Finanz erweitert Privat-Sachgeschäft mit der S.L.P. Vertriebsservice AG

Der Chemnitzer Assekuradeur S.L.P. Vertriebsservice AG gehört seit mehr als 25 Jahren zu den führenden am Markt. Seine Haftpflicht-, Unfall- und Hausratprodukte werden immer wieder mit Bestbewertungen ausgezeichnet und landen auch im Beitragsvergleich auf den vordersten Plätzen. Zuletzt hat die Stiftung Warentest dem Tarif ?Prima Plus 2018 mit Sorglospaket? das Qualitätsurteil ?sehr gut? mit der Note 0,8 in der privaten Haftpflichtversicherung attestiert. Weitere S.L.P.-Tarife haben von der Franke & Bornberg GmbH die Bewertung ?FFF? (hervorragend) und von Ascore Das Scoring GmbH ?sechs Kompasse? erhalten.

?Unsere Makler haben den Impuls für die Zusammenarbeit mit der S.L.P Vertriebsservice AG gegeben. Wir sind den Wünschen unserer Vermittler gerne gefolgt und freuen uns so, das Produktportfolio der Fonds Finanz im Bereich Privat-Sachversicherung weiter auszubauen?, erklärt Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Fonds Finanz.

?Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung garantieren wir unseren Partnern eine große Produktstabilität, hohe Service-Standards sowie schnelle und effiziente Bearbeitungsprozesse?, sagt Sören Häger, Leiter SHU bei der S.L.P. Vertriebsservice AG. ?Dazu gehören persönliche Ansprechpartner, taggenaue Policierung und auf die Zahlungsweise diskontierte Courtagen, um nur einige Aspekte zu nennen. Für unsere Vermittler zählen neben kundenfreundlichen Produkten auch ein geringerer Aufwand. Beide Aspekte haben wir längst verstanden und bieten sie mit unserem Produkt- und Serviceangebot an.?