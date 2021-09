Fonds Finanz ist Partner der Earth Night 2021

Nachhaltige Maßnahmen sind seit jeher fest in der Unternehmensstrategie der Fonds Finanz verankert. So sind Räume, die selten oder kurzweilig genutzt werden, mit Bewegungsmeldern ausgestattet und auch die generelle Beleuchtung der Büroräume blieb schon immer außerhalb der Geschäftszeiten aus. Als weiteres deutliches Zeichen gegen die Lichtverschmutzung schaltet die Fonds Finanz auch in diesem Jahr ihr Fassadenlogo im Rahmen der Earth Night die gesamte Nacht aus.

Sinnlos leuchtendes Licht ist Energieverschwendung und klimaschädlich. Welche immensen Auswirkungen künstliches Licht auf Mensch, Tier und Natur hat, wird oft unterschätzt. Mit der Aktion will Earth Night auf die exzessive Nutzung von nächtlichem Kunstlicht und deren Konsequenzen aufmerksam machen. Dabei überbrückt die Earth Night, anders als die Earth Hour, eine ganze Nacht ohne künstliches Licht – denn auch verantwortungsvoller Umgang mit Licht bedeutet nachhaltigen Umweltschutz.

Getreu dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein!“ animiert die Fonds Finanz wie auch im Vorjahr branchenweit weitere Kooperationspartner zur Unterstützung. So können Teilnehmer im Nachgang der Earth Night ein ca. fünfsekündiges Handy-Video (Querformat und nicht mit der Selfie-Kamera) bis zum 09. September an nachhaltigkeit@fondsfinanz.de schicken und Teil des Gesamtfilms „Lichtausschalten 2021“ werden. Eine tolle Möglichkeit die Initiative so vielen Menschen wie möglich näherzubringen!

Weitere Informationen gibt es unter: www.youtube.com/watch?v=Ejf20UV3Qy4.