Fonds Finanz: Mehrwert für Makler mit dem Loyalty-Programm Three Circles

Der Münchner Maklerpool bietet besonders aktiven Maklern mit dem Partnerprogramm Three Circles einen zusätzlichen Mehrwert zum bestehenden Leistungsspektrum. Das Loyalty-Programm rückt die langfristige Beziehung zu den angebundenen Vermittlern in den Fokus und unterstützt loyale Partner mit exklusiven Boni. Three Circles bietet Maklern zusätzlich zu klassischen Prämien und Vergünstigungen ein breit gefächertes Angebot an Schulungen und Online-Coachings. Damit unterstützt die Fonds Finanz ihre Makler, sich selbst und ihr Netzwerk weiterzuentwickeln und bereitet Vermittler auf alle Herausforderungen am Markt vor. Teilnehmer des Partner-Programms lädt die Fonds Finanz zudem zu exklusiven Veranstaltungen ein, um den persönlichen Austausch mit Entscheidungsträgern der Branche und des Pools zu fördern. Somit unterstützt Deutschlands größter Maklerpool Makler nicht nur bei der Umsatzsteigerung, sondern schafft zusätzliche Anreize zum persönlichen Kennenlernen, Netzwerken und Interagieren.

Das Loyalty-Programm Three Circles wurde 2017 ins Leben gerufen und zählt heute weit mehr als 5.000 teilnehmende Vertriebspartner. Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortet das Loyalty-Programm und zieht eine positive Bilanz: ?In den vergangenen drei Jahren hat uns Three Circles noch näher an unsere Makler herangebracht. Wir haben im persönlichen Austausch viel voneinander gelernt und konnten gemeinsam im Dialog entwickelte Ideen umsetzen. In Zukunft möchten wir für das Partner-Programm noch mehr Makler gewinnen. Bereits in diesem Jahr wurden viele tolle Prämien an die Makler der Fonds Finanz ausgegeben. Zusätzlich wird der Prämienkatalog stetig erweitert. Neu profitieren unsere Three Circles Vermittler beispielsweise von unserem 4leads-Angebot, der Kundengewinnung via E-Mail-Marketing, dem Video-Kurs ?Berater für Arbeitskraftabsicherung? mit Philip Wenzel und der professionellen Erstellung eines Image-Films mit Stephan Peters.? Sämtliche Prämien und deren Mehrwert präsentiert Christine Schönteich auch online in einem eigenen Prämienvideo.

Die Three Circles: Bronze, Silber und Gold

Die Three Circles des Programms stehen für die Status Bronze, Silber und Gold. Nimmt ein Vertriebspartner der Fonds Finanz am Loyalty-Programm teil, wird jeder Euro Provisionsumsatz in einen Bonuspunkt umgewandelt. Schon ab 15.000 Punkten qualifiziert sich der Makler für den Bronze Status. Ab 30.000 Punkten gibt es Silber und mit 60.000 Punkten den Gold Status. Die Prämien-Pakete sind additiv, sodass auch Gold Makler die Prämien des Silber- oder Bronzepaketes wählen können. Bereits Bronze Maklern steht ein breites Weiterbildungsangebot zur Auswahl, wie zum Beispiel das Vertriebs-Coaching mit Koryphäe Roger Rankel oder die Online-Neukundengewinnung der J|OW Beratung. Makler mit Silber Status können sich zusätzlich im Rahmen von Gipfeltreffen exklusiv mit Top-Entscheidern der Branche und des Maklerpools austauschen, sowie sich kostenfrei eine professionelle Makler-Homepage einrichten lassen. Vermittler mit Gold Status haben zusätzlich die Möglichkeit im direkten Dialog mit der Geschäftsleitung der Fonds Finanz mit ihren Ideen die Zukunft des Maklerpools mitzugestalten und durch ihren Input bestehende Services zu verbessern.

Alle Informationen zum Loyalty-Programm Three Circles auf https://www.three-circles.de/home