Fonds Finanz spendet 15.000 Euro an World Vision nach Schulbrand in Sierra Leone

Bei dem Brand, der sich im März in der Grundschule des Dorfes Tongia in Sierra Leone ereignete, kam es ausschließlich zu Sachschäden. Eine nicht vollständig gelöschte Feuerstelle nahe der Schule, die der Essensausgabe für notleidende Menschen während der Corona-Pandemie diente, gilt als Brandursache. Dabei wurden das gesamte Mobiliar sowie das Dach des Gebäudes stark beschädigt. Für die Fonds Finanz stand sofort fest, sich mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro zu beteiligen und so die tatkräftigen Eltern und Familien aus dem Dorf beim Wiederaufbau der Schule, die in Vor-Corona-Zeiten von 120 Schülerinnen und Schülern genutzt wurde, zu unterstützen. Im November 2018 eröffnete die Schule im Rahmen eines World Vision Projektes mithilfe des Engagements der Fonds Finanz

Vermittler und des Münchner Maklerpools Fonds Finanz.

?Nachdem uns die traurige Nachricht über den Schulbrand in Tongia erreicht hat, war unser Entschluss, uns am Wiederaufbau zu beteiligen, schnell gefasst. Bildung ist weltweit das höchste Gut und die Basis, um eine nachhaltige Zukunft aufzubauen?, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Seit über 14 Jahren besteht die Kooperation zwischen Deutschlands größtem Maklerpool Fonds Finanz und World Vision. Seither hat die Fonds Finanz bereits mehr als 870.000 Euro an die Hilfsorganisation gespendet und so Projekte aus aller Welt begleitet. Juliana Gößmann von World Vision Deutschland e. V. zeigt sich erfreut über die Kooperation mit dem Maklerpool: ?Ich danke der Fonds Finanz für die spontane Hilfsbereitschaft und langjährige Kooperation mit World Vision. Gerade in der Corona-Pandemie ist die Situation auf vielen Teilen der Erde sehr brisant. Umso mehr freut es mich, dass wir den Kindern in Tongia unter diesen ohnehin schwierigen Bedingungen bald wieder ein Stück Normalität und Freude an der Bildung zurückgeben können.?

Nicht nur bei der Fonds Finanz, sondern in der gesamten Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche gewinnt das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung. Dafür setzt der Maklerpool dieses Jahr viele Maßnahmen um. Dazu gehören die für den Sommer geplante Roadshow ?Erfolgreicher mit Nachhaltigkeit ? Konzepte für Finanzberatung mit Zukunft?, die Einführung eines Tools zur nachhaltigen Investmentberatung sowie der erste Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens. ?Außerdem bin ich sehr stolz darauf, dass wir voraussichtlich dieses Jahr für alle unsere bisherig geleisteten sozialen Engagements die 1-Millionen-Euro Spendenmarke knacken werden?, freut sich Norbert Porazik.