foodjobs.de Praktikantenstudie 2021: Praktikanten küren TOP 25 Arbeitgeber in der Lebensmittelbranche

– foodjobs.de verleiht Food-Unternehmen das Siegel „TOP 25 Arbeitgeber für Praktikanten 2021“

– Praktikanten legen viel Wert auf ein positives Arbeitsklima, ausreichend Wertschätzung sowie Verantwortung und vielfältige Aufgaben

– Die TOP 3 in diesem Jahr sind Nestlé, FrieslandCampina und EDEKA

07.06.2021, Düsseldorf.

Während Praktika für Studierende ein wichtiges Werkzeug für die eigene Entwicklung bedeuten, haben auch die Unternehmen der Lebensmittelbranche längst erkannt, dass ihre Praktikanten* einen absoluten Mehrwert für den Betrieb darstellen. Doch worauf kommt es den Praktikanten wirklich an?

Die Praktikantenstudie von foodjobs.de ging dieses Jahr bereits zum achten Mal ins Feld, wieder mit der Frage im Gepäck: Was verdient ein Praktikant in der deutschen Lebensmittelwirtschaft? Für die Auswertung wurden die Antworten von insgesamt 1.356 Studenten und Absolventen berücksichtigt, die ihr Praktikum im Zeitraum von 2019 bis Mai 2021 begonnen haben.

Wie lautet das Geheimrezept für ein erfolgreiches und gewinnbringendes Praktikum? Neben einer umfassenden Betreuung und vielfältigen sowie verantwortungsvollen Aufgaben glänzen die Unternehmen der Lebensmittelbranche beim Nachwuchs vor allem mit einem positiven Arbeitsklima und mit der nötigen Wertschätzung. Denn für sie sind Praktikanten weit mehr als nur fleißige Helferlein: Um die Fach- und Führungskräfte von morgen zu begeistern, ermöglichen die Unternehmen ihnen gerne einen Einblick und lassen sie die verschiedenen Abläufe im Unternehmen kennenlernen.

Doch gerade in Zeiten von Home-Office-Verordnungen fallen soziale Komponenten wie die Betreuung oder das Arbeitsklima teils spärlicher und kühler aus. So vermissten die Praktikanten am meisten den zwischenmenschlichen Kontakt vor Ort und konnten nicht immer die Eindrücke im Unternehmen aufsaugen, die sie sich gewünscht hätten.

Darüber hinaus ist es vor allem die Balance bei den Aufgaben, die den Praktikanten sehr wichtig ist. Denn diese wollen sich weder unter- noch überfordert fühlen und sind motiviert, Projekte eigenständig zu bearbeiten. Hierfür brauchen die Nachwuchstalente Verantwortung und Vertrauen, um so ihr erlerntes Wissen aus dem Hörsaal selbstbewusst in die Tat umsetzen zu können und sich als echtes Teammitglied zu fühlen. Genau dieser Spagat gelingt den meisten Unternehmen der Food-Branche, was eine starke Zufriedenheit von 93% beweist.

Die beliebtesten Unternehmen der Lebensmittelbranche, die die meisten Praktikanten begeistern, zeigt die Auflistung der TOP 25 Arbeitgeber für Praktikanten 2021 – angeführt von Nestle, FrieslandCampina und EDEKA. Über das diesjährige Siegel „TOP 25 Arbeitgeber für Praktikanten“ dürfen sich freuen (in alphabetischer Reihenfolge):

– A. Loacker Spa/AG

– ADM WILD Europe GmbH & Co. KG

– Alfred Ritter GmbH & Co. KG

– Allos Hof-Manufaktur GmbH

– apetito AG

– August Storck KG

– BAHLSEN GmbH & Co. KG

– Bell Food Group AG

– Capri Sun GmbH

– Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH

– Conditorei Coppenrath & Wiese KG

– Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

– EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

– EHRMANN SE

– Emsland Frischgeflügel GmbH

– FrieslandCampina Germany GmbH

– FRoSTA AG

– GNT Europa GmbH

– H. & J. Brüggen KG

– HARIBO GmbH & Co. KG

– MEGGLE GmbH & Co. KG

– Nestle Deutschland AG

– SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA

– Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.

– Zott SE & Co. KG

Zur Studie: Grundlage der vorliegenden Ergebnisse bilden die Antworten von 1.356 Studenten, die ihr Praktikum im Zeitraum von 2019 bis Mai 2021 begonnen haben und die bis zum 14. Mai 2021 geantwortet haben.

Mehr Informationen zur Studie „Praktikantenstudie in der Lebensmittelbranche 2021“ sowie die Downloads finden Sie unter: www.foodjobs.de/gehalt/praktika

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form. Sie bezieht sich auf Personen jeden Geschlechtes.