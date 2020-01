FOR – family office report Nr. 13: Stiftung Finanzbildung ruft das Deutsche Finanzbildungsforum ins Leben

In Bayern hat sich die Stiftung Finanzbildung bereits einen Namen durch den alljährlichen Wettbewerb ?Jugend wirtschaftet!? an Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen gemacht. Inzwischen ist die gemeinnützige Landshuter Stiftung auch dem bundesweiten Bündnis ökonomischer Bildung beigetreten, das sich im Dezember 2019 gegründet hat.

Neben individuellen Workshops in Schulen und finanzökonomischen Streitschriften wird die Stiftung 2020 ein weiteres Herzensprojekt des Gründers und Geschäftsführers aus der Taufe heben: Das Deutsche Finanzbildungsforum. Der Start ist auch durch eine erstmals größere Spende eines Finanzintermediärs erleichtert worden, der anstatt Weihnachtsgeschenke an seine Kunden unserem Projekt einen namhaften Betrag zukommen hat lassen.

Auf dem Deutschen Finanzbildungsforum am 22. Oktober 2020 werden Studenten, Bachelor- und Masterabsolventen sowie Doktoranten neueste Erkenntnisse aus Forschung und Studien gemeinsam mit ihren Professoren vor Journalisten, Lehrenden, Beratern, Experten und Praktikern aus Banken, Family Office, Vermögensverwaltern und Kanzleien präsentieren und mit Politikern und Entscheidern darüber diskutieren. Daneben gibt es Podiumsdiskussionen und eine flankierende Finanzkompetenzmesse. Am Vorabend wird auf einem Finanzexperten-Dinner der Finanzjournalist und der Finanzblogger des Jahres geehrt.

Partner der Veranstaltungen können dort im Umfeld des Termins ihre Netzwerkveranstaltungen oder Charityveranstaltung einbringen.

So wird in der Woche des Forums in einem Kinosaal der Film ?Big Short? Schülern der Oberstufe mit Schwerpunkt Wirtschaft gezeigt. Im Anschluss findet eine Diskussion darüber statt.

Kurz: Marktexperten können neue Ideen diskutieren und mitnehmen, Studenten erhalten eine (Karriere-) Plattform sich kompetent einzubringen und Finanzunternehmen können ihre Wertigkeit präsentieren. Die um die Veranstaltung herum erscheinende Publikation hält Ideen fest und macht sie so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Wenn alles gut läuft, sind alle Beteiligten echte Gewinner!

Wollen Sie mehr erfahren?

Wollen Sie dabei sein?

Wollen Sie sich einbringen?

Wollen Sie als Sponsor auftreten?

Wollen Sie stetig die Arbeit der Stiftung Finanzbildung unterstützen?

Hier die Kontaktdaten:

Stiftung Finanzbildung gUG

Think Tank und Netzwerk für anlegerorientierte finanzökonomische Bildung

E-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de

Altstadt 296 – 84028 Landshut

Mobil 01577 3063030