Foresters Financial geht eine Partnerschaft mit dem Insurtech-Unternehmen dacadoo ein, um eine innovative digitale Gesundheitsplattform für ihre Kunden zu lancieren

Foresters wird die neue digitale Gesundheitsplattform allen Kunden als kostenlose Zusatzleistung anbieten.

Foresters Financial? (Foresters) gibt heute die Zusammenarbeit mit dacadoo ag (dacadoo) bekannt – ein auf digitale Gesundheitsförderung spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Zürich -, um eine digitale Gesundheitsplattform zu lancieren, welche Foresters Kunden, welche einen gesunden Lebensstil annehmen, belohnt. Dabei werden alle Aspekte des Wohlbefindens berücksichtigt: körperliche, geistige und gemeinschaftliche Aspekte.

Foresters ist eine andere Art von Lebensversicherer. Als bruderschaftliche Organisation hat sie die Aufgabe, das Wohlergehen ihrer Mitglieder und ihrer Gemeinschaften zu bereichern, was seit über 145 Jahren ihre treibende Kraft ist. Diese Partnerschaft mit dacadoo wird die Foresters-Mission mit einem modernen, unterhaltsamen und aufbaufähigen Angebot bereichern, das mit ihrem bruderschaftlichen Zweck in Einklang steht.

„Viele Versicherungsplattformen konzentrieren sich heute auf die körperlichen und mentalen Aspekte der Gesundheit, aber sie befassen sich nicht mit der Bedeutung von Freiwilligenarbeit für das allgemeine Wohlbefinden,“ sagte Jim Boyle, Präsident und CEO von Foresters. „Unsere Plattform integriert alle diese Aspekte und zeichnet sich dadurch aus, dass wir sie allen unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen, nicht nur den neuen Kunden.

Für den alltäglichen Helden

Die neue Gesundheitsplattform nutzt app-basierte Technologien und Verhaltenswissenschaften, um mit den Nutzern auf einer persönlichen Ebene in Kontakt zu treten. Ein interaktiver digitaler Coach ermutigt die Nutzer, mit der Plattform und untereinander zu interagieren, um langfristige Gesundheitsziele voranzutreiben und das eigene Engagement zu fördern. Die Mitglieder sammeln Punkte für ihr persönliches Engagement, die sie in einem Online-Prämienshop gegen Prämien eintauschen können. Zu den Belohnungskategorien gehören Handelswaren (Tablets, Smartwatches und mehr), Geschenkkarten oder Spenden für wohltätige Zwecke. Tausende verschiedene Prämien stehen zur Auswahl.

Durch die Bereitstellung von Gesundheitsvorteilen für Mitglieder, Engagement-Aktivitäten für Mitglieder und Familien, Belohnungen für besondere Leistungen und die Möglichkeit, etwas an die lokalen Gemeinschaften zurückzugeben, bietet die Plattform jedem Mitglied die Chance, ein Held zu sein.

„Unsere Mitglieder, die sich auf die Verbesserung ihres Wohlbefindens konzentrieren und gleichzeitig durch ehrenamtliche Aktivitäten etwas zurückgeben, sind Helden des Alltags für ihre Familien und Gemeinden,“ sagte Boyle. „Als der Lebensversicherungsanbieter, der daran glaubt, denen zu helfen, die anderen helfen, sind wir stolz darauf, diese neue Plattform zu schaffen, die unsere Mitglieder für ihr aussergewöhnliches Engagement und ihre Leistungen feiert und belohnt.“

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, sagte: „Wir sind stolz, diese Partnerschaft mit Foresters einzugehen, unserem ersten Partner, der ein bruderschaftlicher Lebensversicherer ist. Wir freuen uns sehr darauf, erstklassige, auf ihre Mitglieder zugeschnittene Lösungen anzubieten. Als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen sind wir sehr interessiert, mit Foresters an ihrem vielseitigen, zweckgerichteten Ansatz zusammenzuarbeiten“.

Die Foresters-Strategie: Lebensversicherung mit einem höheren Zweck

Diese Initiative ist Teil der Strategie von Foresters, durch innovative Mitgliedervorteile, Produkte und Serviceangebote zu wachsen, die ein lebenslanges Wohlbefinden fördern und mit dem bruderschaftlichen Ziel von Foresters übereinstimmen, das Leben von hart arbeitenden Familien und ihren Gemeinden zu bereichern. Das ist eine Lebensversicherung mit einem höheren Zweck.

Zu den Mitgliedervorteilen??gehören wettbewerbsfähige akademische Stipendien, Waisenrenten, kostenloser Zugang zu Diabetes-Management-Tools, Lern- und Entwicklungsressourcen und Online-Dienste zur Erstellung von Rechtsdokumenten. Dazu gehören auch Möglichkeiten für Mitglieder, ihren Gemeinden etwas zurückzugeben, z. B. durch lokale Aktivitäten wie den Bau von Spielplätzen und vor allem durch Zuschüsse für gemeinnütziges Engagement. Ein kürzlich durchgeführtes Zuschussprogramm von Foresters mit dem Namen Caring Through Crisis (CTC) trug mehr als 500.000 Dollar dazu bei, dass Foresters-Mitglieder ihre Gemeinde vor Ort unterstützen konnten, während sie trotz der COVID-19-Krise in Sicherheit waren.

Foresters plant, die neue Gesundheitsplattform innerhalb des Jahres 2021 bei allen Mitgliedern einzuführen.

Über Foresters Financial

Seit 1874 bietet Foresters Financial sozial verantwortliche Finanzdienstleistungen für Einzelpersonen und Familien an. Zu Foresters Financial gehört The Independent Order of Foresters, die älteste konfessionslose bruderschaftliche Wohltätigkeitsgesellschaft. Foresters ist eine zweckgerichtete Organisation, die zur Bereicherung des Wohlergehens von Familien und Gemeinschaften besteht und Versicherungsprodukte für über drei Millionen Mitglieder und Kunden in Kanada, den USA und Grossbritannien anbietet. Seit 20 Jahren in Folge erhält The Independent Order of Foresters die Bewertung „A“? (Ausgezeichnet) von A.M. Best .

? Beschreibung der Mitgliedsvorteile, die Sie erhalten können, wenn Sie Mitglied bei Foresters sind. Die Mitgliedsleistungen von Foresters Financial sind nicht vertraglich bindend, unterliegen leistungsspezifischen Anspruchsvoraussetzungen, Definitionen und Einschränkungen und können ohne Vorankündigung geändert oder aufgehoben werden.

? Das am 5. August 2020 vergebene A.M. Best-Rating spiegelt die Gesamtstärke und die Fähigkeit der Independent Order of Foresters (IOF) wider, gilt jedoch nicht für die Performance von nicht IOF vertriebenen Produkten. Ein „A“-Rating (Ausgezeichnet) wird an Unternehmen vergeben, die in der Lage sind, ihren laufenden Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern nachzukommen, und die im Vergleich zu den von A.M. Best festgelegten Standards eine ausgezeichnete Bilanzstärke, Betriebsleistung und Geschäftsprofil aufweisen. A.M. Best vergibt Ratings von A++ bis F, wobei A++ und A+ überlegene Ratings und A und A- ausgezeichnete Ratings sind. Siehe ambest.com für unsere neueste Bewertung

dacadoo lizenziert eine digitale Gesundheitsplattform, einschliesslich des Gesundheitsindexes, an Lebens- und Krankenversicherer (B2B) und liefert heute Versicherungs- und Gesundheitstechnologie-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 Lebens- und Krankenversicherer weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in mehr als 16 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White-Label-Lösung angeboten oder kann über die API in die Produkte der Kunden integriert werden. Mit dem Angebot –Connect, Score, Engage– unterstützt dacadoo Lebens- und Krankenversicherer dabei, ihre Kunden über seine SaaS-basierte digitale Gesundheitsplattform zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. dacadoo stellt ausserdem eine Risk Engine zur Verfügung, die das relative Risiko in Bezug auf Mortalität und Morbidität in Echtzeit berechnet. dacadoo beschäftigt über 115 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatischpazifischen Raum und hat über 100 Patente für seine digitalen Lebens- und Gesundheitslösungen angemeldet.

Für weitere Informationen, besuchen sie www.dacadoo.com